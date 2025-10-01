‘Dit is precies hoe de Samsung Galaxy S26 Ultra eruit gaat zien’

De Samsung Galaxy S26 Ultra wordt ronder en gaat meer lijken op zijn goedkopere broertjes. Bekijk de nieuwe renders voor alle details.

Samsung Galaxy S26 Ultra renders gelekt

Er wordt weinig aan de verbeelding overgelaten als het gaat om de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nadat verschillende statische beelden online verschenen, is er nu ook een video in hoge kwaliteit gedeeld door de bekende lekker OnLeaks. Hierin is het Samsung-toptoestel van alle kanten te bewonderen.

Het ontwerp van de Galaxy S26 Ultra verandert subtiel ten opzichte van de voorganger, de Galaxy S25 Ultra. Het meest opvallend is het nieuwe camera-eiland, waarin de hoofdcamera, groothoeklens en telelens zijn verwerkt. Zo’n eiland dat uitsteekt van de achterkant zagen we al op de Z Fold 7 en Galaxy S25 Edge. De tweede telelens en de lens voor Laser-autofocus zijn wel direct op de achterkant geplaatst.

Ook zijn de hoeken van de telefoon ronder dan voorheen, wat bijdraagt aan dat het ontwerp meer lijkt op zijn goedkopere broertjes. In het geval van de S26-serie zijn dat de S26 Pro en S26 Edge. Ook van die toestellen verschenen voorheen al afbeeldingen online.

Verder komt het ontwerp van de Galaxy S26 Ultra grotendeels overeen met dat van zijn voorganger. De achterkant is van glas en is plat. Ook heeft ‘ie vlakke zijkanten en verwachten we dat de behuizing weer van titanium is gemaakt. De volume en stroomknoppen vind je ook weer aan de rechterkant.

Vermeende specificaties Samsung Galaxy S26 Ultra

Wat betreft de interne hardware zijn er nog een aantal vraagtekens. Zo verwachten we dat Samsung mogelijk weer twee chips uitbrengt in verschillende markten. De fabrikant werkt namelijk aan haar eigen Exynos 2600-chip. In markten waar de fabrikant voor Qualcomm kiest, verwachten we de Snapdragon 8 Elite Gen 5 te zien.

Het ziet ernaar uit dat ook veel hetzelfde blijft, zoals de 5000 mAh batterij en de camera’s achterop. Er is een 200 megapixel-hoofdcamera aanwezig. Welke opslagvarianten er zijn, hoe snel hij oplaadt en hoeveel het toestel gaat kosten, is nog niet bekend.

