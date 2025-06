‘S-Pen bij de Samsung Galaxy S26 Ultra heeft dubieuze toekomst’

De toekomst van een van de meestgeliefde functies op Samsungs Ultra-telefoons is twijfelachtig. Dit moet je weten over de volgende S-Pen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

S-Pen op Samsung Galaxy S26 Ultra: wel of niet?

De S-Pen is een van de duidelijkste dingen die Samsungs Ultra-model onderscheidt van de reguliere versies. Op de Galaxy S25 Ultra verwijderde Samsung verschillende functies uit het slimme pennetje, met kritiek van liefhebbers als gevolg. Over Samsungs plannen voor de S-Pen bij de S26 Ultra wordt al veel gediscussieerd.

Verschillende bronnen melden dat de S-Pen niet langer in de telefoon zelf zal passen, zoals je hem nu wel in de Ultra-modellen kan schuiven. Dit zou Samsung doen om de batterij groter te maken. De Galaxy S25 Ultra heeft een batterij van 5000 mAh, maar met die extra ruimte en nieuwe batterijtechnieken, kan de S26 Ultra misschien wel op meer dan 6000 mAh uitkomen.

Een andere toevoeging aan de Galaxy S26-serie lijkt ondersteuning voor magnetsiche accessoires. Gebruikers die op oudere Ultra’s een hoesje gebruiken met magneten, melden echter vaak problemen met de S-Pen. De magneten in de stylus en het hoesje zorgen voor storingen en dus een slechte gebruikservaring. SamMobile meldt dat Samsung met nieuwe technieken voor de S-Pen komt, die geen last hebben van magnetische accessoires.

Of dat betekent dat Samsung ook magneten in gaat bouwen bij de S26 Ultra, is nog niet bekend. Dit bestaat al jaren als MagSafe op iPhones en er is maar een handvol Android-telefoons die over de optie beschikken. Als de Galaxy S26 Ultra wel ingebouwde magneten heeft, kun je als gebruiker mooi een accessoire kopen om de S-Pen in te stoppen, aangezien je die niet langer in de telefoon zelf drukt.

Wat vind jij? Moet Samsung de S-Pen houden zoals altijd of is het een logische keuze om hem te verwijderen voor een betere accu? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S25 Ultra

Het duurt nog tot begin volgend jaar voor de Samsung Galaxy S26 Ultra verschijnt. Voorlopig moeten we het doen met zijn voorganger. Die heeft naast een snellere chip en meer AI vooral een betere groothoeklens als belangrijkste vernieuwing.

We hebben uiteraard een uitgebreide review geschreven over de Galaxy S25 Ultra. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie.

De Samsung Galaxy S25 Ultra is nog altijd de rijkst uitgeruste smartphone van Samsung en een erg goede telefoon. Maar, in vergelijking met zijn voorganger en toptoestellen van andere fabrikanten is de nieuwste Ultra niet langer de beste keuze. Tenzij je écht fan bent van het nieuwe ontwerp, de snelste chip of de AI-functies, is de S25 Ultra zijn hoge prijskaartje niet waard. Daarvoor is simpelweg te weinig vernieuwing aanwezig.

Lees het laatste nieuws over Samsung: