Scherm Samsung Galaxy S26 Ultra blijft problemen geven na update

Het scherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra zorgt voor problemen. Op sommige exemplaren ontstaat na verloop van tijd een rode tint. De “oplossing” van Samsung lijkt weer andere moeilijkheden te veroorzaken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm Samsung Galaxy S26 Ultra zorgt voor problemen

Begin juli lazen we de eerste serieuze klachten over het scherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Sommige exemplaren ontwikkelen na verloop van tijd een rode gloed, waardoor het display kleuren niet meer natuurgetrouw kan weergeven.

Mogelijk hangt het probleem samen met het privacy display van de S26 Ultra. Met deze functie kun je de kijkhoeken van het scherm sterk beperken, zodat omstanders niet kunnen zien wat jij op je smartphone uitspookt. Samsung gebruikt hiervoor een nieuwe technologie. Aangezien andere telefoons van het merk geen last hebben van een rode tint lijkt het logisch om in die richting te denken.

Samsung stelde echter dat het puur om een calibratiekwestie ging. Op 26 augustus begon de fabrikant een update uit te rollen die de rode tint moest verhelpen. Dat lijkt niet bij iedereen het geval te zijn. Sterker nog: bij sommige gebruikers ontstaan na het installeren van de update gekleurde puntjes bij de randen van hun toestel.

Het is niet bekend hoe wijdverspreid de problemen met het scherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra zijn. Heb jij last van een rode gloed op jouw toestel? Laat het dan weten in de reacties onder dit artikel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S26 Ultra

De Galaxy S26 Ultra is het huidige topmodel van Samsung. Het toestel heeft een 6,9 inch-oled-scherm en een accu van 5000 mAh, die je met 60 watt sneller oplaadt dan ooit. De 200 megapixel-hoofdcamera laat bovendien meer licht binnen dan voorheen. In onze review lees je alles over het toestel. Hier alvast een deel van de conclusie:

Samsung laat met de Galaxy S26 Ultra weten dat het nog wel degelijk kan innoveren. Het privacyscherm is een toffe en handige functie die precies doet wat ‘ie moet doen. De smartphone ziet er daarnaast fraai uit (maar wiebelt wel), heeft fijne software, een uitstekend updatebeleid en de S-Pen. Ondanks dat de accu het opnieuw met 5000 mAh moet doen, gaat ‘ie wel lang mee. Ook fijn is dat het opladen eindelijk een stukje sneller gaat. Het is dan wel weer vreemd dat MagSafe-ondersteuning nog steeds ontbreekt, maar dat zal niet voor iedereen een deal breaker zijn.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!