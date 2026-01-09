‘Zo snel laadt de Samsung Galaxy S26 Ultra straks op’

De Samsung Galaxy S26 Ultra, die waarschijnlijk eind volgende maand wordt aangekondigd, kan sneller opladen dan zijn voorganger. Check hier hoe vlot het laden daadwerkelijk gaat.

Samsung Galaxy S26 Ultra laadt sneller op

Samsung-telefoons staan er niet om bekend erg snel te kunnen opladen, maar met de Galaxy S26 Ultra zet de fabrikant wel een stap in de goede richting. De doorgaans goed ingelichte insider Ice Universe meldt op X dat de nieuwe Ultra met maximaal 60 watt kan laden.

Hierdoor gaat het toestel in 30 minuten van 0 naar 75 procent, wat een stukje sneller is dan de S25 Ultra van vorig jaar. Dat toestel, dat met maximaal 45 watt kan laden, zit na een halfuur voor zo’n 65 procent vol. Met de S26 Ultra heb je dus net iets meer accusap als je even snel wil bijladen.

Gelekte render van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Het is niet duidelijk hoelang het duurt om de Galaxy S26 Ultra volledig op te laden. De S25 Ultra heeft een uur en een kwartier nodig om van 0 naar 100 procent te gaan, dus we verwachten dat zijn opvolger dit in ongeveer een uur doet. Dat zou een mooie upgrade zijn.

Meer over de S26 Ultra

Er lekt steeds meer uit over de Samsung Galaxy S26 Ultra. Zo weten we dat het nieuwe vlaggenschip een privacyscherm krijgt, waarmee je voorkomt dat mensen naast je kunnen meekijken. Het lijkt er ook op dat de Ultra meer op de reguliere Samsung S26 en S26 Plus gaat lijken, omdat de hoeken van het toestel ronder worden.

Verder beschikt de Galaxy S26 Ultra mogelijk over een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, 6,9 inch-oled-scherm en een flink verbeterde camera. De 200 megapixel-hoofdcamera zou meer licht binnen laten, waardoor de telefoon mooiere nachtfoto’s maakt.

Samsung presenteert de Galaxy S26-smartphones waarschijnlijk op 25 februari. Het bedrijf heeft deze datum zelf nog niet bevestigd, maar twee betrouwbare telecominsiders melden dat op deze dag de nieuwe vlaggenschepen worden onthuld.

Niets missen over de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie? Wij houden je uiteraard op de hoogte. Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!