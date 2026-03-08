Samsung gaf telelens Galaxy S26 Ultra een vreemde downgrade

Hoewel je met de (tweede) telelens van de Galaxy S26 Ultra meer licht vangt dan voorheen, gaf Samsung de camera ook een downgrade ten opzichte van de S25 Ultra: je schiet er minder makkelijk close-ups mee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telelens Galaxy S26 Ultra minder goed in close-ups

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft twee telelenzen: eentje waarmee je 3x inzoomt en een andere waar je het beeld 5x mee dichterbij haalt. Die laatste werd verbeterd ten opzichte van de S25 Ultra: door het diafragma te vergroten van f/3.4 naar f/2.9 vangt de camera meer licht. Dat moet zorgen voor betere foto’s in het donker. Ook kun je er een mooiere scherptediepte mee realiseren.

Dat blijkt echter niet het hele verhaal. Waar dit op de S25 Ultra een periscopische telelens was, gebruikt Samsung voor zijn opvolger een All Lens On Prism (ALoP)-lens die minder ruimte inneemt. Dat schrijft SamMobile. We zullen je niet vermoeien met de technische details, maar het zorgt ervoor dat deze camera pas vanaf 52 centimeter kan scherpstellen. Dat was bij de S25 Ultra nog 26 centimeter.

Simpel gezegd is het dus moeilijker om close-ups te schieten met deze telelens. Als je probeert een bloem te fotograferen, kun je minder dichtbij je onderwerp komen. Dat is natuurlijk jammer voor natuurliefhebbers.

Overigens kreeg ook de andere telelens van de Samsung Galaxy S26 Ultra een downgrade. Het exemplaar waarmee je 3x inzoomt, gebruikt een kleinere sensor dan op de S25 Ultra.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook zorgen over privacyscherm

De grootste vernieuwing van de Galaxy S26 Ultra is het zogenaamde privacyscherm. Als je deze functie aanzet, worden de kijkhoeken flink beperkt. Daardoor kunnen mensen naast je minder makkelijk meekijken. Dat lijkt goed te werken, maar sommige gebruikers ervaren volgens PhoneArena wel snel vermoeide ogen als ze naar het display van de S26 Ultra kijken. Zélfs als het privacyscherm uitstaat.

Dat zou te maken hebben met de techniek die Samsung gebruikt om de kijkhoeken te kunnen verkleinen. We gaan voor onze review van de S26 Ultra natuurlijk testen of dit echt een probleem is of toch eerder een storm in een glas water.

Download de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je niets wil missen!