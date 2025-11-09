‘Samsung Galaxy S26 krijgt deze drie verbeteringen’

Samsung heeft een aantal verbeteringen op stapel staan voor de Galaxy S26. Zo beschikt het toestel waarschijnlijk over ingebouwde magneten, die draadloos laden een stuk makkelijker maken.

‘Samsung Galaxy S26 wordt weer dunner’

Wanneer Samsung zijn Galaxy S26-telefoons precies uitbrengt, is nog niet duidelijk. Hun voorgangers verschenen de laatste jaren steevast in januari, maar recente berichten stellen dat we dit keer langer moeten wachten. De Koreaanse fabrikant lanceert de nieuwe smartphones mogelijk pas op 25 februari.

Toch blijven geruchten over verbeteringen die Samsung doorvoert bij de Galaxy S26 gewoon binnenstromen. Volgens Ice Universe, dé expert op dit gebied, wordt het toestel 6,9 millimeter dik. Dat is 0,3 millimeter dunner dan de Galaxy S25, maar nog altijd een stukje dikker dan de Galaxy S25 Edge.

Een tweede verbetering is de toevoeging van magneten in de behuizing. Dat maakt de Galaxy S25, net als de Pixel 10-telefoons van Google, geschikt voor de Qi2-standaard. Die maakt draadloos laden een stuk makkelijker. De laders komen door deze magneten namelijk automatisch op de juiste plek terecht. Je hoeft dus niet meer zelf op zoek naar de optimale positie.

Zoals je in de schets hierboven ziet, brengt Samsung de camera’s ditmaal onder in een smal eiland. Dat ziet er netjes uit. Bij voorgangers van de Galaxy S26 staken de lenzen nog los uit de behuizing. Mogelijk krijgen we ook eindelijk nieuwe camerahardware, maar geruchten daarover zijn nog aan de vage kant.

Meer over de Samsung Galaxy S26

Eerder lazen we al dat de Galaxy S26 over een iets groter 6,3 inch-oled-scherm beschikt. Ook groeit de accu waarschijnlijk van 4000 naar 4300 mAh. We hopen verder dat de oplaadsnelheid omhooggaat van 25 naar 45 watt. Datzelfde gebeurde eerder namelijk al bij (veel goedkopere) smartphones als de Galaxy A36.

Naast de gewone Galaxy S26 brengt Samsung volgend jaar natuurlijk ook de Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra uit. Het extra dunne model, de Galaxy S26 Edge, lijkt te zijn geschrapt. Dat heeft te maken met tegenvallende verkopen van de S25 Edge.

Niets missen over de Samsung Galaxy S26? Volg dan onderstaand stappenplan: