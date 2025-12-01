Downloaden maar: officiële Samsung Galaxy S26 wallpapers

De telefoon ligt nog niet in de winkel, maar de officiële wallpapers van de Samsung Galaxy S26 zijn al wel te downloaden. Ze geven ook duidelijke hints in welke kleuren het toestel verkrijgbaar zal zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wallpapers Samsung Galaxy S26 beschikbaar

Wie een tripje naar de toekomst wil maken, heeft geluk. Hoewel we de Samsung Galaxy S26 pas begin volgend jaar verwachten, zijn de officiële wallpapers van het toestel nu al te downloaden. Dat hebben te danken aan lekker Wr3cckl3ss, die de afbeeldingen publiceerde op een website die we vroeger Twitter noemden.

Zoals we inmiddels gewend zijn van Samsung kunnen we de wallpapers niet erg spannend noemen. We zien een grote, driedimensionale S in het midden en dat is het wel zo’n beetje. Je kiest uit zes verschillende kleuren, die waarschijnlijk overeenkomen met de tinten waarin je het toestel straks kunt kopen. Het gaat om mint, koraal, zwart, violet, zilver en grijs.

Hieronder de voorbeelden. Op het X-account van Wr3cckl3ss kun je ze in iets hogere resolutie downloaden.

Het is overigens niet zeker dat alle telefoons uit de S26-serie in deze kleuren verkrijgbaar zullen zijn. Daarnaast achten we het ook niet ondenkbaar dat Samsung nog andere varianten introduceert, die je alleen op de eigen website van het Koreaanse bedrijf kunt bestellen. Dat zagen we de laatste jaren namelijk regelmatig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S26-serie

Het is een roerig jaar geweest qua Samsung-geruchten. Aanvankelijk leek de S26-serie grote veranderingen te ondergaan, maar we lijken toch gewoon weer het vertrouwde trio te krijgen: de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en de S26 Ultra.

Die eerste twee draaien waarschijnlijk op een Exynos 2600-chip uit Samsungs eigen koker, terwijl de Ultra mogelijk een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip aan boord heeft. Zeker is dat allemaal nog niet, zoals we ook niet weten wanneer ze precies in de winkels liggen. Doorgaans verschijnen de S-telefoons in januari, maar mogelijk lopen ze dit keer vertraging op.

Op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.