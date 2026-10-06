Overzicht: dit verwachten we van de Samsung Galaxy S27-serie

Het duurt nog wel even voor Samsung de Galaxy S27-telefoons onthult, maar geruchten vliegen ons al maanden om de oren. Daarom is het hoog tijd voor een overzicht! Dit verwachten we van de nieuwe smartphones.

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Samsung Galaxy S27 geruchten

Wanneer Samsung zijn nieuwe Galaxy S-serie precies presenteert, is nog niet duidelijk. De laatste jaren gebeurde dat steevast in januari of februari. We hebben vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het dit keer anders zal zijn.

Wat vermoedelijk wél anders wordt: de serie bestaat niet langer uit drie, maar uit vier verschillende modellen. Naast het geijkte trio, de Samsung Galaxy S27, S27 Plus en S27 Ultra, kunnen we ons verheugen op een nieuw lid van de familie. Het gaat om de Galaxy S27 Pro, wat in essentie een kleinere versie van de Ultra is.

In dit overzicht lees je alle (enigszins betrouwbare) geruchten over de Samsung Galaxy S27-telefoons. Let wel op: we zijn er nog niet 100 procent zeker van dat ze allemaal kloppen.

Samsung Galaxy S27 en S27 Plus

Samsung is doorgaans vrij zuinig met vernieuwingen voor de instapmodellen uit de Galaxy S-serie. De normale S27 lijkt weer een 6,3 inch-oled-scherm te krijgen dat mogelijk wel iets feller wordt dan dat van de S26. Het toestel draait hoogstwaarschijnlijk op een Exynos 2700-chip. Die zorgt voor uitstekende prestaties in alle omstandigheden. Je mag rekenen op 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Bij de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra koos Samsung voor het eerst voor zogenaamde silicium-koolstof-accu’s. Daardoor groeit de capaciteit zonder dat de batterij fysiek groter wordt. Sommige insiders denken dat Samsung deze techniek ook toe zal passen bij de Galaxy S27. De accu zou een capaciteit hebben van 4900 mAh, wat een flinke sprong is ten opzichte van de 4300 mAh in de Galaxy S26.

Renders van de Samsung Galaxy S27

De grotere Galaxy S27 Plus heeft een 6,7 inch-oled-scherm en krijgt dezelfde specificaties als de normale S27. We hebben nog geen geruchten gelezen dat dit toestel ook een grotere batterij krijgt. De S26 Plus heeft 4900 mAh aan boord. Opladen kan met maximaal 45 watt.

Aan het ontwerp van deze twee smartphones verandert trouwens nagenoeg niets. Dat geldt ook voor de camera’s. Vermoedelijk beschikken ze over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Die gaan allemaal al een hele poos en zijn niet erg bijzonder.

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Samsung Galaxy S27 Ultra

Bij de Galaxy S27 Ultra slaat Samsung spannendere wegen in. Het toestel krijgt voor het eerst in vele jaren een echt nieuw ontwerp met een camera-eiland dat bijna over de gehele breedte van het toestel loopt. Dat wil helaas niet zeggen dat er ook meer camera’s op zitten. Sterker nog: het is vrijwel zeker dat de telelens met 3x zoom dit jaar sneuvelt.

Blijven over een 50 megapixel-telelens met 5x zoom, een 50 megapixel-groothoeklens en natuurlijk de 200 megapixel-hoofdcamera. Die zou over een nieuwe sensor beschikken. Hij zorgt er onder meer voor dat je mooiere foto’s maakt bij 2x of 3x digitale zoom. Dat zou de oude telelens dus overbodig maken. Daarnaast wil Samsung de beeldverwerking aanpassen, waardoor de camera’s warmere kiekjes schieten.

Welke processor Samsung in de S27 Ultra stopt is nog niet duidelijk. Ons geld staat op de Snapdragon 8 Elite (Extreme) Gen 6, de snelste chip van dit moment. Als Samsung tevreden is over de prestaties van de Exynos 2700 zou het die ook nog kunnen worden.

De batterij dan. Het is zeer waarschijnlijk dat de Ultra over een accu met de al genoemde silicium-koolstof-technologie beschikt. Volgens geruchten groeit de capaciteit daardoor van 5000 naar 5700 mAh. Je hebt in dat geval dus bijna 15 procent extra prik, wat erg welkom zou zijn. Toch blijft er ook plek voor een S Pen. Opladen kan met maximaal 60 watt.

We eindigen met het oled-scherm. Dat is met 6,9 inch weer erg groot en lijkt een behoorlijke upgrade te krijgen. Samsung kiest voor een nieuw M16-paneel dat (in theorie althans) een veel hogere helderheid mogelijk maakt. Het gaat weer om een zogenaamd privacydisplay. Als je deze functie activeert, kunnen omstanders bijna niet zien wat je aan het doen bent.

Samsung Galaxy S27 Pro

Het spannendste toestel uit de serie is, als de geruchten kloppen, de Samsung Galaxy S27 Pro. Het gaat om een geheel nieuwe smartphone die bedoeld is als een compacter alternatief voor de S27 Ultra.

Het scherm is ongeveer 6,46 inch groot en beschikt over dezelfde kwaliteiten als de Ultra. Vermoedelijk draait hij ook op dezelfde processor, al kunnen we dus nog niet met zekerheid zeggen welke dat is.

Renders van de Galaxy S27 Pro

Omdat de behuizing kleiner is, is de batterij dat ook. Toch zou de capaciteit met 5200 mAh nog altijd behoorlijk groot zijn. Wel kiest Samsung voor een minder goede telelens. Die zou een resolutie hebben van 12 megapixel en 3x optische zoom bieden. De hoofdcamera en groothoeklens zijn volgens geruchten identiek aan de S27 Ultra.

We denken dat de S27 Pro een behoorlijke hit kan worden. Het toestel beschikt over veel toeters en bellen, maar zou een stuk handzamer zijn dan de enorme Ultra.

Prijzen

High-end smartphones zijn nooit goedkoop geweest en worden momenteel alleen maar duurder. Dat heeft alles te maken met een wereldwijd tekort aan werkgeheugen en opslag. Samsung verhoogde recent zelfs de adviesprijzen van de al bestaande Galaxy S26-telefoons. Die geven een aardige indicatie van wat hun opvolgers gaan kosten.

Toch komen onderstaande bedragen rechtstreeks uit onze glazen bol, want Samsung heeft uiteraard officieel nog geen prijzen bekendgemaakt.

Samsung Galaxy S27: vanaf 1099 euro

Samsung Galaxy S27 Plus: vanaf 1299 euro

Samsung Galaxy S27 Ultra: vanaf 1549 euro

Samsung Galaxy S27 Pro: vanaf 1449 euro

Wil je nú een high-end Samsung kopen? Dan ben je aangewezen op de S26-serie. De huidige prijzen vind je in het overzicht hieronder.