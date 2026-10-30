‘Teleurstellend: Samsung Galaxy S27 laadt mogelijk niet sneller op’

De Galaxy S26 is op één vlak duidelijk minder dan zijn betaalbare broertjes, de Galaxy A37 en A57. Met een laadsnelheid van slechts 25 watt tank je de S26 niet echt rap vol. Wie hoopte op een upgrade voor de Galaxy S27, heeft waarschijnlijk pech.

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Laadsnelheid duikt op in database

Over de Galaxy S27, het instapmodel van de aankomende vlaggenschepen van Samsung, wordt steeds meer bekend. Het zijn voornamelijk geruchten, maar zo af en toe ook nieuwtjes met een duidelijke bron. Het laatste nieuws gaat over de snelheid waarmee je de Galaxy S27 kunt opladen.

Het meest betaalbare vlaggenschip van het verwachte viertal is opgedoken in een Deense database voor elektr(on)ische apparaten. Hierin staan apparaten die onafhankelijk getest zijn om te kijken of ze voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen.

Gelekte renders van de Samsung Galaxy S27 (via @onleaks)

De vermelding van de Galaxy S27 is voorzien van enkele specificaties (9.0 V DC, 2.77 A) waar de laadsnelheid van afgeleid kan worden. Die klinkt ons bekend in de oren: 25 watt bedraad. Dat komt overeen met eerdere registraties van het toestel in China.

Nauwelijks vooruitgang voor instapper

Het is al generaties lang zo dat je het instapmodel van de Galaxy S-serie met 25 watt kunt opladen. Dit was bijvoorbeeld al zo bij de Galaxy S21 uit januari 2021. Het is een keuze van Samsung waar we moeilijk aan kunnen wennen. Zo schreef redacteur Mike in zijn review van de Galaxy S26 het volgende:

‘Onbegrijpelijk is wel dat de Galaxy S26 nog steeds oplaadt met slechts 25 watt (of 15 watt draadloos). Veel goedkopere Samsung-smartphones als de Galaxy A57 en A37 halen inmiddels 45 watt.’

Ook draadloos blijft de snelheid al jaren steken, om precies te zijn op 15 watt. Dit jaar verhoogde Samsung de laadsnelheid voor het eerst voor de Plus- en Ultra-uitvoering van zijn high-enders, naar respectievelijk 20 watt en 25 watt.

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Blijft laadsnelheid line-up hetzelfde?

We weten dankzij de vermelding in de Deense database dus vrijwel zeker dat de Galaxy S27 geen sprong gaat maken in de bedrade laadsnelheid. De kans bestaat dat Samsung helemaal niets wijzigt en alle specificaties gelijk houdt (zie tabel). Dat is dan ook onze aanname omdat er momenteel geen geruchten over bekend zijn.

Nieuw is wel de vermoedelijke komst van de Galaxy S27 Pro. Dit model was er nog niet eerder. De geruchten die er zijn, plaatsen de Pro-uitvoering qua laadsnelheid op gelijke hoogte met de Ultra. Waarschijnlijk weten we begin volgend jaar pas echt meer, mits Samsung een vergelijkbare lanceringsperiode in gedachte heeft voor de S27-serie.

Eind februari van dit jaar lanceerde Samsung namelijk de Galaxy S26-serie. Het instapmodel, de reguliere S26 kwam op de markt met een adviesprijs vanaf 999 euro. Momenteel betaal je er nog € 681,- voor.