‘Samsung S27 Ultra én S27 Pro krijgen een beter privacyscherm’

Er is nieuws gelekt dat Samsung meer dan één toestel in de Galaxy S27-serie gaat voorzien van het privacyscherm. Dat is positief voor kopers die de Ultra te groot (of duur) vinden.

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‘Privacy Display niet alleen voor S27 Ultra’

Eerder gingen geruchten rond dat Samsung zijn nieuwste vlaggenschepen luxer zou uitrusten dan de huidige generatie. Dat wil zeggen: het Privacy Display wordt niet alleen een exclusieve feature op de Galaxy S27 Ultra, maar komt ook naar de S27 Pro. Dat is een nieuw model dat we nog niet kennen van eerdere generaties.

De website 9to5Google schrijft dat het nieuwe berichten heeft ontvangen dat de S27 Pro inderdaad een versie van het privacyscherm gaat krijgen. Het zou niet om exact dezelfde schermtechnologie gaan als bij de S26 Ultra, maar juist om een verbetering.

Wordt privacyscherm verder verbeterd?

Er zou sprake van zijn van een verbeterde schermhelderheid. Een hogere helderheid kan bijdragen aan de beeldkwaliteit. Dat is geen overbodige luxe, gelet op wat we in de review van de S26 Ultra schreven:

Gebruik je ‘maximale privacybescherming’, dan gaat de beeldkwaliteit zichtbaar achteruit. Dat merk je vooral als delen van het scherm zwart zijn, omdat alles dan een grijze gloed heeft en waziger oogt.

Dat de kans groter lijkt dat zowel de S27 Pro en S27 Ultra als enige twee binnen de Galaxy S27-serie het (verbeterde) privacyscherm gaan krijgen, is logisch. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk de duurste twee smartphones in de Galaxy S27-serie. Voordat we echt zekerheid hebben over de schermen en de adviesprijzen, zijn we een aantal maanden verder.

Als Samsung tenminste hetzelfde tijdspad bedacht heeft voor zijn vlaggenschepen. Eind februari van dit jaar bracht de fabrikant de Galaxy S26-serie uit. Het instapmodel, de S26 Ultra, kwam op de markt met een adviesprijs vanaf 1449 euro. Momenteel betaal je er nog € 959,- voor.