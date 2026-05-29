‘Zo overtreft de Samsung Galaxy S27 Pro de duurdere S27 Ultra’

Er is een nieuw gerucht opgedoken over de Samsung Galaxy S27 Pro. Het vermeende toestel zou een betere zoomcamera hebben dan de S27 Ultra, terwijl deze telefoon waarschijnlijk (veel) meer kost.

’Betere zoomcamera voor Galaxy S27 Pro’

Langzaam verschijnen er steeds meer geruchten over de Samsung Galaxy S27 Pro. Het vierde toestel in de Galaxy S27-reeks zit naar alle waarschijnlijkheid tussen de S27 Plus en S27 Ultra in, en belooft een interessante smartphone te worden. Dat blijkt nu ook uit nieuwe informatie.

Website Android Headlines meldt namelijk dat de Galaxy S27 Pro een gloednieuwe zoomcamera krijgt. Die heeft een resolutie van 50 megapixel en zou 3.5x optische zoom bieden. De S27 Ultra heeft volgens het gerucht ook een 50 megapixel-telelens, maar dan met 5x optische zoom.

Daarmee lijkt het alsof de Ultra een betere zoomcamera heeft, maar de camera van de Pro zou ‘ALoP’-technologie (All Lens on Prism) hebben. De lens neemt minder ruimte in, maar vangt ook meer licht op. Hierdoor krijg je heldere foto’s in moeilijke lichtomstandigheden, wat de S27 Pro-camera veelzijdiger maakt.

Verder zouden de Galaxy S27 Pro en S27 Ultra allebei een 200 megapixel-hoofdcamera en dezelfde groothoeklens hebben. De toestellen laten overigens nog wel even op zich wachten, want Samsung onthult de nieuwste Galaxy S-telefoons doorgaans in januari. Tot die tijd moeten we het dus doen met de S26, S26 Plus en S26 Ultra.

Wat we nog meer weten over de S27 Pro

Eerder deze maand dook meer informatie op over de S27 Pro van Samsung. De smartphone zou een 6,47 inch-scherm hebben, waarmee ‘ie qua formaat tussen het instapmodel en de Plus in zit. Het display is daarmee relatief compact en makkelijker met één hand te bedienen.

Volgens eerdere informatie beschikt de Galaxy S27 Pro ook over het privacyscherm, dat we kennen van de S26 Ultra. Door deze feature kunnen mensen om je heen niet meekijken op jouw smartphonescherm, als je bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig zit. Hoe dat precies werkt, lees je in onze Galaxy S26 Ultra review:

