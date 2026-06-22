‘Samsung Galaxy S27 Pro krijgt deze handige S26 Ultra-functie’

De Samsung Galaxy S27 Pro leent volgens geruchten de meest besproken nieuwe functie van de S26 Ultra: zijn privacyscherm. Daardoor kunnen omstanders niet zien wat jij op je smartphone uitspookt.

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‘Privacyscherm voor Samsung Galaxy S27 Pro’

We lezen de laatste weken veel geruchten over een fonkelnieuwe smartphone van Samsung. Het gaat om de Galaxy S27 Pro, een vrij compact toestel met een scherm van 6,47 inch. Hij zou veel eigenschappen delen met de Galaxy S26 Ultra. Zo komen de camera’s mogelijk grotendeels overheen en krijgt de telefoon een batterij van 5000 mAh.

Daar houdt het volgens de bekende lekker Digital Chat Station nog niet op. Hij schrijft namelijk op Weibo dat de Samsung Galaxy S27 Pro ook een privacyscherm zal bieden. Dat is een combinatie van hardware en software waarmee je het scherm voor omstanders vrijwel onleesbaar maakt.

Het privacyscherm van de S26 Ultra in actie

We waren er in onze review van de Galaxy S26 Ultra goed over te spreken. Je kunt het privacyscherm zelf aan- en uitzetten. Bovendien kies je uit twee verschillende standen. Op de hoogste stand loopt de beeldkwaliteit wel terug. Het is overigens ook mogelijk om alleen bepaalde delen van het display te vervagen. Denk aan een formulier waarin je wachtwoorden opgeeft.

Als dit gerucht klopt, wordt de S27 Pro echt een soort miniversie van Samsungs Ultra-toestellen. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen.

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‘Ook Xiaomi kiest voor privacyscherm’

Samsung lijkt met zijn privacyscherm een trendsetter te worden. Volgens Digital Chat Station werken er namelijk meer fabrikanten aan een dergelijk display. Xiaomi zou er bijvoorbeeld eentje in zijn Xiaomi 18 Pro-telefoons willen plaatsen.

Xiaomi’s Pro-modellen komen doorgaans niet naar Nederland, maar de nog luxere Ultra wél. We verwachten de Xiaomi 18 Ultra in de lente van 2027 in onze winkels. Tegen die tijd heb je mogelijk dus de keuze uit meerdere smartphones die de nieuwsgierige medemens het zicht op je scherm ontnemen.

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