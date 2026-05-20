‘Samsung verrast met Galaxy S27 Pro: Ultra-functies én compact’

De opvolger van de Galaxy S26-serie bestaat niet uit drie, maar vier toestellen. Samsung zou volgend jaar een Galaxy S27 Pro willen uitbrengen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

’Samsung werkt aan Galaxy S27 Pro’

De Galaxy S27 Pro wordt het vierde toestel in de Galaxy S27-serie, als we de laatste geruchten mogen geloven. Het Koreaanse ETNews beschikt nu over meer informatie over de S27 Pro, want het toestel zou een 6,47 inch-scherm hebben. Daarmee zit de smartphone qua formaat tussen het instapmodel en de Plus in.

De Galaxy S26 en S26 Plus, die sinds begin dit jaar verkrijgbaar zijn, hebben namelijk een scherm van respectievelijk 6,3 en 6,7 inch. Daarmee zou het display van de S27 Pro relatief compact zijn, al willen we het ook weer niet klein noemen.

De Samsung S26 en S26 Plus

Volgens eerdere informatie beschikt de Galaxy S27 Pro ook over het privacyscherm, dat we kennen van de S26 Ultra. Door deze feature kunnen mensen om je heen niet meekijken op jouw smartphonescherm, als je bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig zit. Hoe dat precies werkt, lees je in onze Galaxy S26 Ultra review.

De Galaxy S27 Pro zou verder veel van zijn features delen met het Ultra-model. Dat betekent dat de telefoon beschikt over de nieuwste (en snelste) Snapdragon-processor en dezelfde camera’s. De S Pen zou echter ontbreken bij de Pro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Specificaties nog onbekend

Over de Samsung Galaxy S27 Pro is verder weinig bekend. Niet zo gek, want het toestel laat waarschijnlijk nog bijna een jaar op zich wachten. De fabrikant doet de Galaxy S-telefoons de laatste jaren telkens in januari uit de doeken. Dat is in 2027 vermoedelijk niet anders.

Tot die tijd moeten we het dus doen met de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. Vermoedelijk komt Samsung later dit jaar ook met een goedkoper toestel in de S26-reeks, de S26 FE. De smartphone verschijnt mogelijk in september en krijgt een nieuwe chip.

Wil je Android Planet vaker terugzien in je zoekresultaten? Voeg ons toe als voorkeursbron! Dat doe je heel simpel via de knop hieronder.