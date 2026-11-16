Nieuwe renders van de Samsung Galaxy S27 Pro en Ultra tonen een iets ander ontwerp dan we eerder zagen. Het camera-eiland loopt weliswaar over de gehele breedte van de toestellen, maar sommige lenzen hebben een gewijzigde positie.

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‘Nieuwe renders laten Samsung Galaxy S27 Ultra zien’

Nog een paar maanden en dan lanceert Samsung zijn Galaxy S27-serie. Aan het ontwerp van de normale S27 en S27 Plus verandert nagenoeg niets, maar bij de overige twee varianten gaat het design op de schop.

We zagen eerder al renders van de Samsung Galaxy S27 Ultra én het totaal nieuwe model, de Galaxy S27 Pro. Dat is in essentie een kleinere versie van de Ultra. Ze delen een camera-eiland dat over de gehele breedte van het toestel loopt.

Op de originele beelden leek het alsof de flitser en telelens in een pilvorm zaten. Volgens lekker Ice Universe is het uiteindelijke ontwerp, dat je hieronder ziet, net iets anders. De telelens en flitser zijn van elkaar losgetrokken.

100% sure this is the real design for the Galaxy S27 Pro and S27 Ultra pic.twitter.com/hXF0g1QViN — Ice Universe (@UniverseIce) November 15, 2026

Met de telelens van de S27 Ultra kun je trouwens 5x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Hij heeft een resolutie van 50 megapixel. Met de telelens van de S27 Pro haal je het beeld slechts 3x dichterbij. De 200 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens, waarmee je wijdere kiekjes schiet, zijn op beide smartphones waarschijnlijk hetzelfde.

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Meer over de Samsung Galaxy S27 Pro en Ultra

We verwachten dat Samsung de telefoons in januari of februari lanceert. De S27 Ultra krijgt als vanouds een enorm 6,9 inch-oled-scherm, terwijl de S27 Pro met 6,46 inch duidelijk kleiner is. Ze draaien allebei op een Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip, waarbij de Ultra vermoedelijk een nog nets iets snellere ‘Extreme’-versie krijgt.

Samsung is verder eindelijk aan het experimenteren met grotere batterijen. In de S27 Ultra zou een accu van 5700 mAh zitten. Dat was bij de S26 Ultra nog 5000 mAh. Voor de kleinere S27 Pro zou een batterij van nog altijd 5200 mAh gepland staan. Dat moet in beide gevallen een prima accuduur opleveren.

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