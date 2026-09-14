‘Samsung geeft scherm Galaxy S27-telefoons flinke upgrades’

Volgens een nieuw gerucht gaat het scherm van de Samsung Galaxy S27-telefoons er behoorlijk op vooruit. Vooral de S27 Pro en Ultra lijken welkome upgrades te krijgen.

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‘Beter scherm voor Samsung Galaxy 27-telefoons’

Samsung had ooit een flinke voorsprong als het op schermen aankomt, maar de laatste jaren staan de meeste Galaxy-telefoons een beetje stil. Daar lijkt bij de volgende generatie gelukkig weer verandering in te komen.

Volgens het Koreaanse ETNews krijgen de Samsung Galaxy S27-telefoons namelijk een veel beter scherm dan hun voorgangers. Vooral de S27 Pro en de S27 Ultra gaan er op vooruit. Deze topmodellen zouden een zogenaamd M16-paneel krijgen. Ze beschikken allebei over nog accuratere kleuren en een privacydisplay. Daardoor kunnen omstanders niet zien wat je op je smartphone uitspookt.

Theoretisch heeft dit paneel bovendien een maximale helderheid van maar liefst 10.000 nits. Dat is bijna vier keer zo hoog als het scherm van de Galaxy S26 Ultra. Dat wil overigens niet zeggen dat de S27 Pro en Ultra ook echt die 10.000 nits aantikken. Mogelijk stelt Samsung het paneel iets lager af.

Renders van de Samsung Galaxy S27 Pro

Ook de normale Galaxy S27 en S27 Plus krijgen volgens ETNews een beter scherm. Bij deze instappers zijn de verschillen echter minder groot. Ze gaan van een M13 naar een M14. Wat de voordelen daarvan zijn, is op dit moment niet helemaal duidelijk. Mogelijk halen ze eveneens een hogere helderheid of springen de panelen zuiniger met energie om.

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Meer over de Galaxy S27-serie

Samsung presenteert de Galaxy S27-serie in het eerste kwartaal van volgend jaar. De S27 en S27 Plus lijken sterk op hun voorgangers, maar de S27 Ultra krijgt een nieuw ontwerp. Het camera-eiland loopt over de hele breedte van het toestel.

Datzelfde geldt voor de S27 Pro, die je op de foto hierboven ziet. Dit is een heel nieuw toestel, dat veel eigenschappen deelt met de S27 Ultra. Hij zou echter een kleiner scherm hebben van 6,47 inch. De Ultra krijgt als vanouds een 6,9 inch-display.

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