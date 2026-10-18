‘Samsung vreest oververhitting Galaxy S27 door Snapdragon-chip’

Samsung gaat de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mogelijk niet gebruiken in zijn Galaxy S27-telefoons. De nieuwe high-end chip zou in tests voor oververhitting zorgen in de smartphones.

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‘Samsung Galaxy S27 krijgt geen Snapdragon-chip’

De chips in onze smartphones worden elkaar jaar een beetje sneller. Zoveel kracht heeft ook een nadeel: er komt veel warmte bij vrij. Dat is op zich geen probleem, maar het moet natuurlijk niet te gek worden. Je wil geen toestel dat zo heet wordt dat hij pijn doet aan je handen.

Volgens Seoul Economic Daily overweegt Samsung om deze reden af te zien van de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6-chip in zijn Galaxy S27-telefoons. Tijdens het testen van de smartphones zouden ze oncomfortabel warm worden. Samsung heeft fabrikant Qualcomm tot het einde van oktober de tijd gegeven om de problemen op te lossen.

Renders van de Samsung Galaxy S27

Qualcomm ontkent deze geruchten, maar het is wel opvallend dat het bedrijf er überhaupt op reageert. Overigens zou het topmodel, de Galaxy S27 Ultra, in Nederland waarschijnlijk de enige smartphone zijn die de genoemde Snapdragon-chip krijgt. De overige telefoons in de serie draaien vermoedelijk op een Exynos 2700-processor die Samsung zelf ontwikkelt.

Mochten de problemen met de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 niet opgelost worden, dan stopt Samsung de Exynos 2700 mogelijk dus ook in de S27 Ultra.

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Meer over de Galaxy S27-serie

Samsung presenteert de Galaxy S27-serie vermoedelijk in januari of februari volgend jaar. Hij bestaat volgens geruchten uit vier verschillende telefoons. Naast de normale S27, de S27 Plus en de S27 Ultra zouden we een fonkelnieuw toestel mogen verwachten: de S27 Pro. Die lijkt op de Ultra, maar is een slag kleiner. Zowel de Pro als de Ultra lijken over een aangepast design te beschikken.

We hebben alles wat we weten over deze smartphones al voor je op een rijtje gezet. Als we nieuwe informatie lezen, werken we dit artikel uiteraard bij.

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