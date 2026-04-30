‘Samsung bezuinigt op Galaxy S27 Ultra: dit gaat er verdwijnen’

Krijgt de Samsung Galaxy S27 Ultra één camera minder dan de S26 Ultra? Het heeft er alle schijn van. Samsung zou de telelens met 3x optische zoom helemaal willen schrappen.

De telelens met 3x optische zoom is de zwakste camera van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Hij gebruikt een oude en minuscule sensor met slechts 10 megapixel, waardoor je foto’s er niet erg gedetailleerd uitzien. We hopen al jaren dat Samsung iets aan deze lens verandert. Dat lijkt nu te gaan gebeuren, maar op een andere manier dan wij voor ogen hadden.

Volgens Ice Universe, vaak goed geïnformeerd, laat Samsung deze camera namelijk helemaal weg op de Galaxy S27 Ultra. Er zouden in dat geval dus maar drie camera’s overblijven, waaronder een groothoeklens en één telelens: die met 5x optische zoom.

Ter compensatie kiest Samsung wel voor een betere 200 megapixel-hoofdcamera. Die krijgt mogelijk een grotere sensor én ondersteuning voor ‘lofic’. Simpel gezegd wordt het dynamisch bereik daar een stuk beter van. Hij kan lichte en donkere delen van je foto mooier weergeven. De Xiaomi 17 Ultra en gloednieuwe Motorola Razr 70 Ultra hebben ook een dergelijke camera.

De Galaxy S26 Ultra

Het idee is dat je de telelens met 3x optische zoom niet meer nodig hebt. De hoofdcamera moet namelijk zo goed zijn dat 3x digitale zoom er ook prima uitziet. Dat klopt misschien wel, maar alleen omdat die telelens sowieso al bijzonder matig was. We zouden het veel fijner vinden als Samsung voor een beter exemplaar kiest in plaats van hem helemaal weg te laten.

Het duurt nog een hele poos voor Samsung de Galaxy S27 Ultra presenteert. We verwachten het toestel pas begin volgend jaar. Verdere geruchten over de smartphone zijn daarom nog schaars. We verwachten in ieder geval weer een groot 6,9 inch-scherm. Waarschijnlijk draait het toestel op een (nog niet aangekondigde) Snapdragon 8 Gen 6 Pro-chip.

Voorlopig blijft de Galaxy S26 Ultra het krachtigste toestel van Samsung. Fijn is dat de prijs al behoorlijk begint te dalen. Hij kostte aanvankelijk 1449 euro, maar nu koop je hem voor € 1.078,-.

