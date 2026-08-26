‘Samsung Galaxy S27 Ultra ziet er compleet anders uit: check het hier’

Het ontwerp van de Samsung Galaxy S27 Ultra gaat flink veranderen, zo laten nieuwe gelekte renders zien. Het toestel lijkt verdacht veel op de iPhone 17 Pro Max.

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Bekijk de Samsung Galaxy S27 Ultra renders

We wisten al dat de Samsung Galaxy S27 Ultra een nieuw ontwerp krijgt en dat is nu extra goed te zien op gelekte renders. Die zijn gedeeld door de doorgaans betrouwbare website Android Headlines en telecominsider OnLeaks. Je checkt ze hieronder.

Waar de Samsung Galaxy S26 Ultra van eerder dit jaar een subtiel camera-eiland achterop heeft, loopt het eiland bij de S27 Ultra over bijna de hele breedte van de behuizing. Dat doet denken aan de iPhone 17 Pro (Max), die er ongeveer hetzelfde uitzien.

In het brede camera-eiland zitten niet vier, maar drie lenzen. Dat sluit aan bij eerdere geruchten, die stellen dat Samsung een telelens bij de S27 Ultra weglaat. Verder heeft de smartphone natuurlijk een hoofdcamera en groothoeklens.

Volgens de informatie van OnLeaks heeft de Samsung Galaxy S27 Ultra afmetingen van 163,76 bij 78,25 bij 7,97 millimeter. Daarmee is het toestel een fractie langer, breder en dikker dan zijn voorganger, maar de verschillen zijn erg klein. Verder zien we een groot scherm (waarschijnlijk van 6,9 inch) met erg dunne randen.

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Wat we nog meer weten

Samsung laat dus een camera weg op de S27 Ultra en dat is de 10 megapixel-telelens die 3x optische zoom mogelijk maakt. De telelens met 5x optische zoom, waarmee je verder kan inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat, zou wel weer terugkeren.

De verwachting is verder dat de Galaxy S27 Ultra is uitgerust met de snelste chip van het moment en mogelijk een grotere accu. Geruchten hebben het over een 5700 mAh-batterij, wat een flinke vooruitgang is ten opzichte van de 5000 mAh-accu in de S26 Ultra.

De Galaxy S27 Ultra laat nog wel even op zich wachten. Samsung kondigt de Galaxy S27-telefoons hoogstwaarschijnlijk begin 2027 aan. Het bedrijf onthult mogelijk deze week nog de Galaxy S26 FE, het nieuwe instapmodel voor de S26-serie. Op donderdag 27 augustus staat een lancering gepland.

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