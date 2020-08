Een grote plus van de Note-serie van Samsung is natuurlijk de stylus. Volgens een bekende bron heeft de Note-lijn echter weinig bestaansrecht meer. Samsung zou namelijk de Galaxy S30 Ultra en Galaxy Z Fold 3 uit willen rusten met zo’n handig pennetje.

Gerucht: Samsung Galaxy S30 Ultra krijgt stylus

Jaren geleden behoorde de Galaxy Note-lijn van Samsung tot de absolute toptoestellen van Samsung. Inmiddels zijn de Galaxy S-toestellen ook voorzien van de snelste hardware, beste camera’s en handige features. De S Pen, oftewel de bekende stylus, is nog wel exclusief voor de Note-toestellen. Volgens de Koreaanse website The Elec, gaat dat in de toekomst echter veranderen.

Zo schrijft de site dat Samsung de aankomende Samsung Galaxy S30 Ultra gaat voorzien van zo’n pennetje. Het toestel wordt de opvolger van de huidige Samsung S20 Ultra. Dat toestel is niet uitgerust met een stylus, maar de onlangs aangekondigde Samsung Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra uiteraard wel.

‘Ook Galaxy Z Fold 3 krijgt stylus’

Ook heeft de fabrikant plannen om de Z Fold 3 uit te rusten met een S Pen, schrijft de website. Daarmee zou het de eerste foldable met stylus van de fabrikant worden. Volgens The Elec wil Samsung afwachten hoe de verkoop van vouwbare toestellen aankomende tijd gaat. Daarmee zou namelijk ook de eventuele lancering van de Note 30-serie samenhangen.

Van de vorige Note-toestellen verkocht Samsung er miljoenen en dat aantal wordt niet behaald bij hun huidige vouwbare smartphones. Onder andere de productie van het laagje UTG, oftewel Ultra Thin Glass, heeft daarmee te maken. Momenteel drijft dat de prijs van vouwbare toestellen erg omhoog, waardoor deze een stuk prijziger zijn dan andere Samsung-toestellen.

Er komen wel wat technische uitdagingen om de hoek kijken bij het gebruik van een S Pen op een scherm met zo’n laagje glas. De huidige vouwbare toestellen van Samsung bevatten naast een laagje UTG namelijk nog een dun laagje plastic ter bescherming. Dat is geen al te goede combinatie met de hardere punt van een stylus. Samsung moet dus aan de slag met een steviger laagje plastic.

Ook kan de fabrikant kiezen voor een andere samenstelling van het laagje UTG, waardoor dat minder snel beschadigingen oploopt. Daardoor zou je er direct met een stylus mee kunnen werken, waardoor een extra beschermingslaagje helemaal niet meer nodig is.

Verschuiving in smartphone-lijnen Samsung

Als deze geruchten waar zijn, zou dat betekenen dat we een verschuiving gaan zien in de verschillende lijnen van smartphones van Samsung. In dat geval bevat de Note-lijn niet meer de meest luxe toestellen van de fabrikant. Dat zijn namelijk de vouwbare toestellen. De Note-lijn wordt ook overbodig, want een stylus kun je ook gaan gebruiken in combinatie met de Galaxy S-toestellen.

