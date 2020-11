Samsung is zijn oude vlaggenschepen niet vergeten en rolt updates uit naar de Galaxy S6 en Galaxy S7. Dit is opvallend, want deze toestellen zijn inmiddels bijna zes en vijf jaar oud.

Samsung is er niet vies van om oudere smartphones van software-updates te voorzien en komt nu met een patch voor de Galaxy S6 en S6 Edge, twee toestellen die in 2015 werden uitgebracht. Het gaat niet om een grote software-update met nieuwe features of een volwaardige beveiligingspatch, maar Samsung meldt wel dat de beveiliging wordt verbeterd.

GalaxyClub schrijft dat de update 86MB groot en nu te downloaden en installeren is in Nederland en België. Heb je nog een Galaxy S6 (Edge), dan is het slim om de update binnen te halen, zodat je bent voorzien van de meest recente firmware en oplossingen voor beveiligingsproblemen.

Het bedrijf brengt ook een update uit voor de Galaxy S7 en S7 Edge, waarover we al eerder schreven. De beveiligingsupdate van september 2020 is nu ook voor Nederlandse gebruikers van de toestellen beschikbaar. Daarmee is de beveiliging weer redelijk up-to-date en dat is netjes, want toestellen die meer dan vier jaar oud zijn worden doorgaans niet meer ondersteund.

Samsung maakte een tijdje geleden bekend dat diverse smartphones niet twee, maar drie grote Android-updates krijgen. Hiermee lijkt het updatebeleid van de fabrikant op dat van bijvoorbeeld Google, dat zijn Pixel-telefoons ook drie jaar lang van nieuwe Android-versies voorziet. Heb je bijvoorbeeld een Galaxy S20 of A51, dan kun je sowieso upgrades naar Android 11, 12 en 13 verwachten.

Wil je weten over jouw Samsung-telefoon ook drie jaar Android-versie-updates krijgt? Check dan het overzicht waarin we het updatebeleid van Samsung bespreken. Neem ook in een kijkje in het Android 11 update-overzicht als je wil weten of je straks de nieuwste Android-versie kan downloaden en installeren. Check ook de Android 11 review en bijhorende video hieronder.

