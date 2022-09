Samsung verrast Galaxy S6-gebruikers met (kleine) update

Gebruikers van de Samsung Galaxy S6 kunnen een nieuwe update downloaden. En dat in 2022, zeven jaar na lancering van de smartphone. We vertellen je wat er is verbeterd en hoe je ‘m installeert.

Samsung heeft gebruikers van de Galaxy S6 de afgelopen dagen verrast met een nieuwe software-update. Dat is opvallend, want het toestel is al zo’n zeven jaar oud. De update is bedoeld om kleine bugs en problemen op te lossen, waaronder een GPS-fix. Eerder kwamen deze updates al naar de Galaxy S8 en S7 en nu is de S6 aan de beurt.

De update is maar een paar MB groot en werd in Nederland gespot door gebruikers van de Samsung Galaxy S6, S6 Edge of S6 Edge Plus met Vodafone. In België zien we de software verschijnen op de S6 en S6 Edge Plus. Het is waarschijnlijk dat de update binnenkort op iedere S6 in Nederland en België te installeren is.

Heb jij een smartphone uit de Samsung Galaxy S6-lijn? Dan raden we je aan te checken of de update voor jou beschikbaar is en wanneer mogelijk te installeren. De verbeteringen zijn altijd mooi meegenomen, ondanks het kleine formaat van de update. Volg dit stappenplan om de update op jouw smartphone te installeren.

Zo installeer je de update op je S6-smartphone Ontgrendel je Samsung Galaxy S6 en open de Instellingen-app; Klik op ‘Software-update’ en selecteer ‘Updates handmatig downloaden’; Hier zie je of de update voor jouw toestel beschikbaar is. Zo ja, selecteer dan ‘Nu installeren’ en wacht tot de installatie is voltooid. Zo nee, wacht dan totdat je een melding krijgt of controleer dit menu later opnieuw.

Dit was de Samsungs Galaxy S6-serie

De Galaxy S6 was het vlaggenschip van Samsung in 2015. Het toestel bracht een behuizing van metaal en glas met een helder scherm en een hoge resolutie. Hij kwam tegelijk uit met de Galaxy S6 Edge. Deze telefoon viel op door het aflopende scherm aan de zijkant. Dat was toen zo goed als nieuw, maar zien we nu vaak genoeg bij andere smartphonemerken, zoals de recente Motorola Edge 30-serie.

Heb jij een Samsung-smartphone of ben je benieuwd naar al het Android-nieuws? Houd dan Android Planet in de gaten. Hier houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, reviews en handige tips.