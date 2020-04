Het zou zomaar eens kunnen dat de ruim vier jaar oude Samsung Galaxy S7 en S7 Edge hun laatste update hebben ontvangen. De toestellen worden waarschijnlijk alleen nog bijgewerkt bij cruciale fouten in het besturingssysteem.

‘Samsung Galaxy S7 (Edge) ontvangt laatste update’

De Android-beveiligingsupdate van maart 2020 rolt vanaf nu uit voor de Samsung Galaxy S7 en S7 Edge. Beide toestellen zijn meer dan vier jaar oud, maar zijn qua veiligheid dus weer helemaal up-to-date. De patch voegt overigens geen nieuwe functies toe. Een update naar Android 9.0 (Pie) of Android 10 zit er dan ook niet in.

De update weegt zo’n 40MB en voegt naast de patch van maart 2020 ook de verbeteringen van januari en februari door. Het meest opmerkelijke nieuws is dan ook niet de inhoud van deze patches, maar het feit dat de Galaxy S7 (Edge) nog steeds wordt bijgewerkt. Afgelopen december ontvingen beide toestellen overigens ook een update.

Updategeschiedenis van de Samsung Galaxy S7

De Samsung Galaxy S7 kent een rumoerige updategeschiedenis. Van begin 2016 tot en met maart van 2019 ontvingen de toestellen maandelijkse beveiligingsupdates. Deze frequentie werd hierna teruggeschroefd naar een update per kwartaal. Hierbij werden de maandelijkse updates gebundeld.



Vervolgens veranderde Samsung in juni 2019 van gedachten, en wilde men alleen updates uitbrengen bij ‘cruciale’ fouten in het besturingssysteem . Daar kwam de fabrikant in augustus op terug. Toen koos Samsung weer voor een update per kwartaal . Zo heeft Samsung zich uiteindelijk aan zijn woord gehouden om de toestellen in het vierde jaar na release updates te blijven geven.

Op moment van schrijven staat op de Samsung-website nog dat de S7 en S7 Edge ieder kwartaal een update ontvangen, maar inmiddels vallen de toestellen buiten de ondersteuningstermijn. Dit betekent wellicht dat de smartphones hun laatste patch hebben ontvangen en voortaan alleen updates krijgen als het echt noodzakelijk is. Waarom Samsung regelmatig van (update)gedachten is veranderd, is niet duidelijk.

