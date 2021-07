Officieel zou de Samsung Galaxy S8 geen updates meer krijgen, maar toch is er nu een nieuwe beveiligingsupdate te downloaden voor het toestel.

Mocht je nog een oude Samsung Galaxy S8 of S8 Plus gebruiken, dan staat er binnenkort een kleine verrassing voor je klaar. Er wordt namelijk een extra beveiligingsupdate uitgerold, terwijl het toestel officieel niet meer wordt ondersteund.

Samsung bracht de Galaxy S8 in 2017 op de markt. Sinds 2020 kreeg het toestel niet meer maandelijks, maar elk kwartaal een nieuwe beveiligingsupdate. Afgelopen april zou de allerlaatste patch voor het toestel zijn uitgerold. Dus waarom kun je nu plots een nieuwe update downloaden?

Specifiek gaat dit om een beveiligingsupdate die afgelopen mei is uitgekomen, waar verschillende kwetsbaarheden mee worden gerepareerd. Onder andere een probleempje met Qualcomm-hardware. Mogelijk vond Samsung dit toch belangrijk genoeg om de update ook naar dit oudere toestel te sturen.

Volgens website SamMobile is de update voor het eerst gespot in Bolivia. Meestal rollen nieuwe updates van Samsung per land uit, dus is Nederland waarschijnlijk binnenkort ook aan de beurt.

Galaxy S21

Sinds begin dit jaar is de Samsung Galaxy S21 te koop. Dit toestel krijgt gegarandeerd vier jaar lang beveiligingsupdates. Samsung belooft op dit vlak verbetering. Voorheen kregen toestellen van het bedrijf namelijk drie jaar lang patches.

Tevens krijgen de nieuwere Samsung-toestellen drie grote Android-versie-updates in plaats van twee. Zo blijft je toestel niet alleen langer veilig, maar ben je ook langer gegarandeerd van de nieuwste functies

