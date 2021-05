Geen Samsung Galaxy S8-updates meer: hier moet je op letten

Samsung stopt met de ondersteuning voor de Galaxy S8 en S8 Plus. Vier jaar na de release krijgen de toptoestellen uit 2017 hun allerlaatste software-update.

Samsung heeft de laatste update voor de Galaxy S8 en S8 Plus uitgebracht. De smartphones wordenvoorzien van de Android-beveiligingspatch van april 2021 en daarna is het klaar voor de telefoons. Samsung heeft de toestellen vier jaar lang van updates voorzien en nu van zijn officiële updatepagina gehaald. Op die website houdt het bedrijf bij hoe vaak welke smartphones worden bijgewerkt.

De Galaxy S8 en S8 Plus kregen tot vorig jaar iedere maand netjes een beveiligingsupdate, maar draaien al wel een tijdje op Android 9.0 (Pie). Deze Android-versie is al een aantal jaar oud en inmiddels opgevolgd door Android 10 en 11. Het laatste jaar gaf Samsung de S8-telefoons ieder kwartaal een patch, waardoor de beveiliging up-to-date bleef.

Als je een Galaxy S8 (Plus) hebt, betekent dit niet direct dat je de telefoon niet meer kan gebruiken. Populaire apps en games draaien nog prima en je kan het toestel ook gebruiken om films en series te kijken. Voorlopig zit je nog wel even goed.

Wel is het belangrijk om te weten dat de smartphones in de toekomst kwetsbaar zijn voor beveiligingslekken in Android, omdat Samsung geen regelmatige updates meer uitbrengt om dit op te lossen. Het bedrijf komt echter heel af en toe met een losse patch om eventuele grote problemen te fixen. Vind je regelmatige Android-updates belangrijk, dan is het slim om te upgraden naar een nieuwe smartphone.

De Galaxy S8 was een behoorlijk vernieuwend toestel, vooral omdat Samsung de schermranden een stuk dunner had gemaakt. Daardoor zagen de S8-telefoons er een stuk luxueuzer en futuristischer uit dan de meeste telefoons die in 2017 verschenen. Sindsdien zijn de Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 uitgebracht en nu zijn we aanbeland bij de S21.

De Samsung S21 is sinds begin dit jaar te koop en beschikt over een gloednieuw design, met een opvallende achterkant. Het camera-eiland, waar alle lenzen in zitten, loopt namelijk door vanuit de zijkant van de behuizing. Dit ziet er tof en vooral onderscheidend uit. In de Samsung Galaxy S21 review vertellen we je hier meer over.

