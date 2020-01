Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus moeten hoogstwaarschijnlijk langer wachten op een Android 10-update. Naar verluidt verschijnt de update twee maanden later dan verwacht.

‘Samsung Galaxy S9 Android 10-update uitgesteld’

Uit een aangepaste updateroadmap van Samsung, die is gepubliceerd door AllAboutSamsung, blijkt dat de Android 10-update voor de Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus in maart verschijnt. Hierbij gaat het om de uitrol van de update in Duitsland, wat waarschijnlijk betekent dat Nederland rond die tijd ook aan de beurt is. Eerder werd door Samsung Duitsland gecommuniceerd dat de update nog deze maand zou verschijnen, maar dit lijkt niet meer te gebeuren.

Het updateschema is ook voor de Samsung Galaxy A50 aangepast. De populaire midranger krijgt volgens de roadmap nu in mei een Android 10-update, in plaats van april. De volledige updateplannen voor andere smartphones of tablets zie je in de screenshot hiernaast.

Android 10-updates van Samsung

Verschillende high-end Samsung-smartphones hebben al een update naar de nieuwste Android-versie gekregen. Zo werden eind vorig jaar de Galaxy S10, S10 Plus en S10e bijgewerkt en ook de Galaxy Note 10, Note 10 Plus en Note 9 draaien inmiddels op Android 10. Later dit jaar komt het bedrijf bovendien met updates voor goedkopere toestellen, zoals de Galaxy A40, Galaxy A70 en Galaxy A6.

Op 11 februari presenteert Samsung zijn nieuwste smartphones, de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Deze telefoons draaien hoogstwaarschijnlijk uit de doos op Android 10, met Samsungs nieuwe OneUI 2.0-software.

