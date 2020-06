Samsung blijft oudere Galaxy S9 updaten: One UI 2.1 nu beschikbaar

Samsung blijft ook zijn oudere vlaggenschepen bijwerken en rolt nu de One UI 2.1-update uit voor de Galaxy S9 en S9 Plus. Hiermee worden de toestellen voorzien van nieuwe features en de meest recente beveiligingspatch.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S9 One UI 2.1-update nu te downloaden

Samsung rolt een grote update uit voor de Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus in Nederland. Met de software-upgrade worden de smartphones voorzien van One UI 2.1, de nieuwste van Samsung’s software. De update brengt allerlei nieuwe features met zich mee, zoals Quick Share om snel en simpel bestanden te delen met andere Samsung-telefoons.

Ook zijn er verschillende nieuwe camerafuncties, waardoor je bijvoorbeeld betere nachtfoto’s maakt. Verder kun je aan de slag met ‘Enkele opname’, waarmee de Galaxy S9 (Plus) een aantal seconden foto’s en video’s maakt, waarna jij de leukste plaatjes kiest en bewaart.

Je krijgt automatisch een melding als je de OneUI 2.1-update voor de Galaxy S9 of S9 Plus kunt downloaden. Het is ook mogelijk om handmatig op nieuwe software te checken. Ga hiervoor naar de instellingen, tik op ‘Toestel-info’ en kies dan voor ‘Updates handmatig downloaden’.

Meer over de Galaxy S9 (Plus)

Ondanks dat de Galaxy S9 en S9 Plus meer dan twee jaar oud zijn, blijft Samsung de toestellen regelmatig updaten. In de One UI 2.1-update zit bijvoorbeeld ook de Android-beveiligingspatch van juni 2020 verwerkt, waardoor je beschermd blijft tegen mogelijke kwetsbaarheden in het mobiele besturingssysteem. Samsung ondersteunt zijn toptoestellen doorgaans jarenlang, waardoor je voorlopig nog wel goed zit met de S9.

Helaas verschijnen er waarschijnlijk geen grote Android-upgrades meer voor de telefoons. De Galaxy S9 en S9 Plus verschenen in 2018 met Android 8.0 (Oreo) en hebben al updates naar Android 9.0 (Pie) en Android 10 gekregen. De smartphones blijven voorlopig nog wel maandelijks beveiligingsupdates ontvangen.

De Galaxy S9 werd vorig jaar opgevolgd door de Galaxy S10 en eerder dit jaar verschenen de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. De toestellen bieden allerlei verbeteringen, zoals vernieuwde camera’s, grotere accu’s en betere schermen met 120Hz-ververssnelheid. In de Galaxy S20 review en Galaxy S20 Ultra review vertellen we je hier alles over.