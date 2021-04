Samsung brengt voortaan minder updates uit voor de Galaxy S9 en S9 Plus, de toptoestellen uit 2018. Beveiligingsupdates verschijnen nu niet meer maandelijks, maar eens per kwartaal.

Op de officiële updatepagina van Samsung is te zien dat de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus niet meer bij het rijtje toestellen staan dat iedere maand een Android-beveiligingsupdate krijgen. In plaats daarvan worden de telefoons nu ieder kwartaal van een patch voorzien. De beveiligingsoplossingen van drie maanden worden dan gebundeld en uitgebracht als een grotere update.

Het is overigens niet zo gek dat de Galaxy S9 en S9 Plus voortaan minder updates krijgen. De high-end smartphones werden begin 2018 uitgebracht en hebben drie jaar lang maandelijkse updates ontvangen. Samsung schroeft daarna de updatefrequentie terug naar eens per kwartaal. Waarschijnlijk verandert het updatebeleid voor de S9 volgend jaar weer en krijgen de telefoons ieder halfjaar één update. Hierdoor blijven gebruikers alsnog veilig tegen lekken en andere problemen in Android.

Grote Android-upgrades hoeven de S9 en S9 Plus sowieso niet meer te verwachten. De toestellen verschenen met Android 8.0 (Oreo) en hebben de afgelopen jaren updates naar Android 9.0 (Pie) en Android 10 gekregen. Samsung geeft nieuwere telefoons drie Android-versie-updates, maar de S9 en S9 Plus vallen hier niet onder. Gebruikers zullen daarom alleen beveiligingsupdates zien verschijnen.

Samsung heeft zijn updatebeleid de laatste tijd flink verbeterd. Niet alleen brengt het bedrijf drie grote Android-upgrades uit voor populaire toestellen, maar ook worden beveiligingsupdates minstens vier jaar lang uitgerold. Dit geldt voor duurdere smartphones als de Galaxy S21 en Galaxy S20, maar ook goedkopere toestellen als de Galaxy A52, A51 en A41 worden langer ondersteund.

Daarmee is het updatebeleid van Samsung zelfs beter dan dat van Google. De zoekgigant belooft drie jaar lang software-ondersteuning voor zijn Pixel-telefoons. Andere bedrijven, zoals Motorola en Sony, houden het doorgaans bij twee jaar aan software-ondersteuning. Als je van plan bent om lang met je telefoon te doen, is het daarom de moeite waard om te kijken naar een Samsung.

