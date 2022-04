Geen updates meer voor Samsung Galaxy S9: dit betekent het

Gebruik jij nog een Samsung Galaxy S9 of Galaxy S9 Plus? Dan wordt het tijd om na te denken over een nieuw toestel, en dit is waarom.

Samsung eindigt ondersteuning Galaxy S9 en S9 Plus

De Samsung Galaxy S9 en S9 Plus zijn qua hardware aan alle kanten ingehaald, maar dat maakte ze lang niet onbruikbaar. Samsung voorzag zijn S9-toestellen namelijk nog altijd van belangrijke beveiligingsupdates. Aan deze software-ondersteuning komt na vier indrukwekkende jaren een eind: de Samsung Galaxy S9 krijgt vanaf nu helemaal geen updates meer. Dat betekent dat gebruikers van de toestellen moeten nadenken over de aanschaf van een nieuwe smartphone.

De Samsung-vlaggenschepen uit 2018 hebben veel meer updates gekregen dan verwacht. Hoewel de toestellen bleven steken op Android 10, rolde Samsung nog allerlei beveiligingsupdates uit. Grote Android-updates brengen allerlei leuke nieuwe functies naar een oudere smartphone, maar beveiligingspatches zijn in essentie veel belangrijker. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat jij met een gerust hart kunt internetbankieren, zonder dat je een makkelijke prooi bent voor hackers.

Slimme, technische Android-liefhebbers kunnen de Samsung Galaxy S9 onofficieel updaten naar Android 11 of Android 12. Hiervoor is een zogenoemde ROM nodig. Reguliere gebruikers kunnen hun S9 na vier trouwe jaren dienst echter beter loslaten; het is tijd voor een nieuw toestel.

Galaxy S10 krijgt vanaf nu enkel kwartaalupdates

Hoewel de Galaxy S9 dus helemaal geen updates meer krijgt, wijzigt Samsung ook het updatebeleid van de Galaxy S10-smartphones. Hieronder vallen de Galaxy S10, Galaxy S10 Plus en Galaxy S10e. De toestellen krijgen vanaf nu enkel kwartaalupdates. Dit zijn geen nieuwe Android-versies meer, maar nog wel de belangrijke beveiligingsupdates.

Je kunt dus nog rustig een jaartje vooruit met je Galaxy S10. De kans is echter groot dat ook dit toestel vanaf volgend jaar niet langer veilig is om te gebruiken. Heb jij een S9 of S10? Laat ons in de reacties onder dit artikel vooral even weten hoe de toestellen na jarenlang gebruik bevallen.

Ben je op zoek naar een nieuw Samsung-toestel? Neem dan een kijkje op onze Samsung-prijsvergelijkerpagina. Hier vind je de beste prijzen voor alle Samsung-toestellen.

