‘Samsung Galaxy Smart Tag 2 gaat langer mee dankzij bluetooth 5.3’

De Samsung Galaxy Smart Tag 2 heeft volgens geruchten bluetooth 5.3 aan boord. Daardoor zou de slimme tracker onder meer een langere batterijduur bieden dan zijn voorganger. Samsung presenteert het apparaatje waarschijnlijk eind juli.

‘Bluetooth 5.3 op Samsung Galaxy Smart Tag 2’

Veel mensen hebben er inmiddels eentje (of meerdere) in huis: een bluetooth-tracker die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos of je koffer vastmaakt. Daarmee kun je je spullen eenvoudig terugvinden als je ze onverhoopt kwijtraakt.

Eén van de populairste is de Samsung Galaxy Smart Tag, die sinds 2021 te koop is. Later presenteerde Samsung ook de Smart Tag Plus, die je in staat om je spullen te zoeken met behulp van augmented reality.

Binnenkort lanceert het Koreaanse bedrijf waarschijnlijk een nieuwe versie. Deze Samsung Galaxy Smart Tag 2 beschikt volgens website Nextpit over bluetooth 5.3. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo springt de slimme tracker zuiniger om met energie, waardoor je de batterij minder vaak hoeft te vervangen.

Ook zou de tracker met de nieuwe bluetooth-versie nauwkeuriger werken, waardoor je de locatie van bijvoorbeeld je rugzak nog preciezer kunt bepalen. Daarnaast zit er minder vertraging in het signaal van de nieuwe Smart Tag. Dat is vooral handig als je hem vastmaakt aan de halsband van je huisdier. Je ziet dan bijna ‘live’ waar hij of zij zich bevindt.

Samsung Unpacked: dit verwachten we te zien

Samsung onthult de Galaxy Smart Tag 2 waarschijnlijk eind juli tijdens een Samsung Unpacked-evenement in Seoul. De sterren van die show worden twee nieuwe vouwbare toestellen: de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Beide smartphones draaien op een Snapdragon 8 Gen 2-chip en zouden een minder zichtbare vouw in het scherm hebben.

Daarnaast verwachten we drie nieuwe high-end tablets te zien in de Galaxy Tab S9-serie. Ook de Samsung Galaxy Buds 3-oordopjes maken mogelijk hun opwachting.

