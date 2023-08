Samsung Galaxy Smart Tag 2 met nieuw ontwerp duikt op in webwinkel

Samsung heeft de Galaxy Smart Tag 2 nog niet officieel gelanceerd, maar het ontwerp is al uitgelekt. Een webwinkel publiceerde afbeeldingen en specificaties van de bluetooth-tracker.

Nieuwe ontwerp Samsung Galaxy Smart Tag 2 gelekt

Samsung brengt binnenkort een opvolger uit van de Galaxy Smart Tag en Smart Tag Plus. Hoewel deze bluetooth-tracker nog niet officieel is gelanceerd, weten we toch al hoe hij eruit gaat zien. De Britse webwinkel Mobile Fun heeft het apparaatje doodleuk online gezet. Daaruit blijkt onder meer dat de Samsung Galaxy Smart Tag 2 een nieuw ontwerp krijgt.

Waar de oude versie vierkant was met een klein gaatje erin, is zijn opvolger langwerpig. Bovendien is de opening veel groter, waardoor je hem gemakkelijker aan bijvoorbeeld je sleutelbos kunt bevestigen. De Smart Tag 2 heeft wel iets weg van de bordjes die je aan de deur van je hotelkamer kunt hangen als je niet gestoord wil worden.

De webshop bevestigt verder dat de tracker gebruikmaakt van bluetooth 5.3, zoals we eerder al lazen. Daardoor springt hij zuiniger om met energie en hoef je de batterij minder vaak te vervangen. Ook kan de locatie van je spullen nauwkeuriger worden vastgesteld dan met zijn voorganger. Bovendien zit er minder vertraging in het signaal. Dat is handig als je de Smart Tag 2 aan de halsband van je huisdier bevestigt. Je kunt hem of haar dan goed volgen.

Naast bluetooth beschikt de tracker ook over ultrawideband. Als je een recente smartphone van Samsung zelf hebt, kun je het apparaatje daarmee tot op 10 centimeter nauwkeurig opsporen.

Prijs lijkt omhoog te gaan

Wanneer Samsung de Galaxy Smart Tag 2 lanceert, is nog niet bekend. Vermoedelijk hoeven we echter niet lang meer te wachten. De adviesprijs bedraagt volgens Mobile Fun ongeveer 70 pond, oftewel 80 euro, voor twee exemplaren. Dat is iets duurder dan de Smart Tag Plus. Die gaan per duo voor zo’n 65 euro over de toonbank. Het is echter niet duidelijk of de prijzen van de webshop definitief zijn.

