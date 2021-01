Volgens geruchten lanceert Samsung 14 januari naast de Galaxy S21 en nieuwe Galaxy Buds Pro nóg een extra accessoire. Insiders verwachten dat het bedrijf op deze dag ook de Samsung Galaxy Smart Tag aankondigt.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung lanceert Galaxy Smart Tag op 14 januari’

Met de Samsung Galaxy Smart Tag betreedt het bedrijf de markt van bluetooth-trackers. Door een ‘tag’ aan je tas of sleutelbos te hangen, kun je deze via een app op je telefoon weer traceren.

Website 91Mobiles brengt de eerste afbeeldingen van de vermeende Galaxy Smart Tag naar buiten. De slimme tracker is klein en rond en lijkt sterk op een sleutelhanger. Door middel van bluetooth maakt het apparaatje verbinding met andere Samsung-apparaten. Gebruikers kunnen de Vind-functie op hun toestel raadplegen en zo alle objecten met een tracker terugvinden.

Samsung gaat de concurrentie aan met AirTag

Samsung concurreert al jaren met Apple. Beide bedrijven reageren op elkaar door alternatieve opties van elkaars producten te lanceren. De Samsung Galaxy Smart Tag is hier wederom een voorbeeld van. Al enige tijd verwachten insiders een bluetooth-tracker van Apple, genaamd AirTag. Vooralsnog is er geen officiële aankondigingsdatum voor dit slimme apparaatje van Apple.

Een relatief plotselinge lancering van de Galaxy Smart Tag geeft Samsung daarmee een voorsprong. Al met al lijkt de lancering van de Smart Tag op 14 januari dus een logische stap voor het bedrijf.

Het slimme apparaatje van Samsung verschijnt naar verluidt in de kleuren zwart en beige. Daarnaast voorspelt 91Mobiles een verkoopprijs van ongeveer 20 dollar.

Dit weten we al over de Galaxy S21

Naast de mogelijke komst van de Galaxy Smart Tag blijft de aankondiging van de S21-reeks het interessantst. In aanloop naar de presentatie dook de Samsung Galaxy S21 veelvuldig op in geruchten. Hierdoor zijn onder meer de ontwerpen, schermgroottes, verwachte adviesprijzen en specificaties al gelekt. Volgende week wordt duidelijk of deze geruchten kloppen.

Natuurlijk doet de redactie van Android Planet 14 januari verslag van Galaxy Unpacked 2021. Via onze nieuwsbrief en gratis Android-app blijf je op de hoogte van alle aankondigingen.

Het laatste nieuws over Samsung: