‘Samsung Galaxy SmartTag 3 krijgt nieuw (en onhandig) ontwerp’

Mike Peek
Mike Peek
14 september 2026, 9:11
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy SmartTag 3 krijgt nieuw (en onhandig) ontwerp’

Er zijn renders opgedoken van de Galaxy SmartTag 3, de nieuwe tracker die Samsung binnenkort presenteert. Het apparaatje heeft een nieuw ontwerp waar we niet direct wild enthousiast van worden.

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‘Samsung Galaxy SmartTag 3 te zien op renders’

Het handige van de Samsung Galaxy SmartTag 2 is dat hij een ingebouwde ring heeft waarmee je hem kunt bevestigen aan een sleutelbos of koffer. Je hoeft er dus geen apart hoesje of iets dergelijks bij te kopen om de tracker vast te maken aan je spullen. Dat voordeel lijkt zijn opvolger kwijt te raken.

Samsung Galaxy SmartTag 3 renders

SammyGuru publiceerde namelijk renders van de Samsung Galaxy SmartTag 3, die waarschijnlijk binnenkort verschijnt. We zien geen langwerpige tracker meer, maar eentje die een ‘squircle’-achtige vorm heeft, net als de Galaxy Watch 9. Daarmee lijkt hij behoorlijk op de AirTag 2 van concurrent Apple.

Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Mogelijk is het apparaatje daardoor ook iets kleiner dan zijn voorganger. Maar een ingebouwde ring heeft de SmartTag 3 niet meer. Je zult dus een apart hoesje moeten gebruiken als je hem aan je spullen wil bevestigen. Ook daar zijn onderstaande renders van verschenen. Het is niet duidelijk of Samsung dat hoesje standaard meelevert.

Hogere prijs, zelfde accuduur

Samsung Galaxy SmartTag 3 renders

De nieuwe SmartTag 3 zou in Europa een adviesprijs krijgen van 45,95 euro. Dat is zes euro meer dan de vorige versie. Omdat die al behoorlijk oud is, kun je hem bovendien voor een véél lager bedrag bestellen: € 18,96.

Samsung zou de nieuwe tracker aanbieden in twee kleuren: zwart en wit. Waarschijnlijk mag je weer rekenen op een batterijduur van 500 dagen en is hij dankzij de IP67-certificatie goed bestand tegen water en stof. Over verbeteringen ten opzichte van de SmartTag 2 is nog niets bekend.

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Bron: SammyGuru
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