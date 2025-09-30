Samsungs budget Galaxy Tab A11 duikt onaangekondigd online op

De Samsung Galaxy Tab A11 maakt stilletjes zijn debuut. De budget-tablet beschikt over budget-specificaties en dit moet je weten.

Samsung Galaxy Tab A11 officieel

Samsung heeft haar nieuwste budget-tablet uitgebracht. Althans, hij is online beschikbaar bij verschillende websites, terwijl Samsung hem zelf nog niet heeft gepresenteerd. Hoe dan ook, we weten nu zeker welke specificaties de tablet heeft en hoeveel hij kost.

De Galaxy Tab A11 is de opvolger van de Tab A9 en Tab A9 Plus. Naast het reguliere Tab A11-model, verschijnt er ook een Plus-variant, al is die nog niet te koop. De A11 staat bij onder meer CoolBlue en Proshop te koop, met een prijskaartje van 179 tot 239 euro, afhankelijk van de uitvoering.

De tablet is er in het grijs en wit, met 64 of 128GB aan opslagruimte. Ook kies je uit een model met alleen wifi of eentje die ook 4G-connectiviteit ondersteunt. Met die laatste verbind je jouw tablet overal met het mobiele internet, maar het komt wel met een meerprijs.

De Samsung Galaxy Tab A11 heeft een lcd-scherm van 8,7 inch en een resolutie van 1340 bij 800 pixels. Dat is aan de lage kant voor een scherm, zeker bij dit formaat. De ververssnelheid van 90Hz zorgt wel voor soepele beelden, mits de processor dit aankan.

Samsung Galaxy Tab A11 draait op oudere chip

De chip in de tablet is namelijk een MediaTek Helio G99. Deze bestaat al jaren en staat bekend om zijn beperkte prestaties. Het bekijken van video’s online, lezen van mailjtes en andere alledaagse taken moeten prima kunnen, maar niet zonder haperingen. Er is 4GB aan werkgeheugen ter ondersteuning.

Verder is er een simpele camera achterop geplaatst en maak je selfies met 5 megapixel. De batterij is met 5100 mAh niet bepaald groot voor een tablet en er zijn twee speakers aan boord. De behuizing van de tablet is overigens spatwaterdicht, met een IP52-waardering.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus en beschikbaarheid

Er komt dus ook een groter model aan van de A11. De Galaxy Tab A11 Plus beschikt over praktisch hetzelfde ontwerp, maar met een groter scherm van 11 inch, een betere chip en meer werkgeheugen. Zodra die tablet beschikbaar is, laten we het je weten.

Lijkt de reguliere Galaxy Tab A11 je wel wat? Dan moet je nog even afwachten. Bij webwinkel Proshop is ‘ie momenteel te bestellen met een levertijd van vier tot vijf werkdagen. Bij CoolBlue staat de tablet wel online, maar kun je hem nog niet in je winkelmandje stoppen.

