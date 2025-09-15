‘Samsung Galaxy Tab A11 (Plus) gelekt: weinig upgrades voor goedkope tablets’

Wie op zoek is naar een goedkope tablet krijgt er binnenkort twee opties bij. Gelekte specificaties laten zien dat de Samsung Galaxy Tab A11 en A11 Plus helaas weinig upgrades krijgen.

‘Specificaties Samsung Galaxy Tab A11 (Plus) gelekt’

Na de introductie van de dure Galaxy Tab S11-serie richt Samsung zich nu op de kleinere portemonnee. Veel specificaties van de Samsung Galaxy Tab A11 en Tab A11 Plus liggen op straat. Die volgen de Tab A9 en Tab A9 Plus van twee jaar geleden op. We verwachten dat ze ergens de komende weken officieel worden aangekondigd.

Volgens WinFuture hoeven we helaas weinig grote upgrades te verwachten. De kleine Tab A11 draait op dezelfde MediaTek Helio G99-chip als zijn voorganger. Dat is inmiddels echt een oud beestje, alleen geschikt voor simpele taken als browsen en streamen. Zelfs dan zul je af en toe geduld moeten opbrengen, want er zit slechts 4GB werkgeheugen in het apparaatje.

Je kiest uit varianten met 64 of 128GB opslagruimte, die je kunt uitbreiden met een sd-kaartje. Er verschijnt ook een 4G-model, waarmee je mobiel kunt internetten.

Tab A11 Tab A11 Plus

De Tab A11 krijgt weer een compact 8,7 inch-lcd-scherm met een lage resolutie van 1340 bij 800 pixels. Eén van de weinige upgrades is dat de ververssnelheid nu op 90Hz ligt. Daardoor moet het beeld vloeiender ogen dan bij zijn voorganger, die op 60Hz draaide.

De accu behoudt zijn capaciteit van 5100 mAh en wordt opgeladen met 15 watt. Achterop vinden we een 8 megapixel-camera, terwijl je kunt videobellen met de 5 megapixel-frontcamera. De Galaxy Tab A11 is acht millimeter dik en weegt 335 gram. Voor de goedkoopste versie ben je straks 199,99 euro kwijt.

Tab A11 Plus: groter en sneller

Van de Samsung Galaxy Tab A11 Plus zijn minder specificaties bekend. Vermoedelijk mag je weer rekenen op een 11 inch-lcd-scherm met een ververssnelheid van 90Hz, net als bij zijn voorganger. Samsung kiest mogelijk voor een MediaTek Dimensity 7300-chip. Die zou het apparaat enkele tientallen procenten sneller maken dan de A9 Plus.

Er verschijnen modellen met 6 of 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB opslag, die je ook weer uit kunt breiden met een sd-kaartje. Daarmee lijkt de A11 Plus een stuk toekomstbestendiger dan zijn kleinere broertje.

Prijzen zijn nog niet bekend. De A9 Plus had twee jaar geleden een startprijs van 249 euro. Inmiddels koop je hem voor € 151,-.

Kijk jij uit naar de Samsung Galaxy Tab A11 (Plus?) Laat het weten in de reacties