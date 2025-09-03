‘Samsung komt met nieuwe kleine tablet, dit gaat hij kosten’

Samsung brengt binnenkort een nieuwe, kleine tablet uit. De prijs van deze Samsung Galaxy Tab A11 is inmiddels gelekt. Hij zou iets duurder worden dan zijn voorganger.

‘Dit is de prijs van de Samsung Galaxy Tab A11’

Samsung verkoopt tablets in allerlei formaten en prijsklassen. Zo verwachten we binnenkort de behoorlijk dure Tab S11 en Tab S11 Ultra, die gericht zijn op veeleisende consumenten. Er komt gelukkig ook een nieuwe tablet aan voor mensen die gewoon lekker op de bank willen Netflixen.

Het gaat om de Samsung Galaxy Tab A11, waarvan lekker Sudhanshu Ambhore nu de Europese prijzen heeft gelekt. Dat is een kleine 8,7 inch-tablet met bescheiden hardware. Hij wordt helaas iets duurder dan de huidige Tab A9, die eind 2023 een startprijs had van 179 euro.

64GB opslag, wifi: 199 euro.

128GB opslag, wifi: 239 euro

64GB opslag, wifi/4G: 229 euro

128GB, wifi/4G: 279 euro

Heel groot is het verschil natuurlijk niet, maar de Tab A9 is inmiddels wel flink in prijs gedaald. Je haalt hem al in huis voor € 104,-.

Verbeteringen nog onduidelijk

Er zijn ook veel specificaties gelekt van de Galaxy Tab A11. Die lijken sterk op die van de Tab A9, waardoor het nog onduidelijk is waar de verbeteringen in schuilen. Zo zou de nieuwe tablet draaien op dezelfde MediaTek Helio G99-chip en bedraagt de hoeveelheid werkgeheugen wederom 4GB.

De accu zou met 5000 mAh zelfs 100 mAh kleiner worden. Op de achterkant vinden we weer een 8 megapixel-camera, terwijl er aan de voorzijde een camera van 2 of 5 megapixel te vinden is voor selfies en videogesprekken.

Uit de doos draait de Tab A11 op Android 15. Je mag rekenen op zes jaar lang beveiligingsupdates. Het is nog onduidelijk hoeveel nieuwe versies van Android het apparaat ontvangt.

Mogelijk verschijnt er trouwens ook een grotere Tab A11 Plus, die de Tab A9 Plus opvolgt. Daar zijn nog geen prijzen of specificaties van bekend. De Tab A9 Plus is sinds begin vorig jaar verkrijgbaar en viel toen in de smaak, zoals je in de Galaxy Tab A9 Plus review kunt lezen.

