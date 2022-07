‘Samsung Galaxy Tab A7 (2022) gelekt: goedkope tablet met simpele specs’

Samsung lijkt te werken aan een nieuwe budgettablet: de Galaxy Tab A7 (2022). Van het apparaat zijn niet alleen de eerste beelden verschenen, maar ook verschillende specificaties.

‘Dit is de Samsung Galaxy Tab A7 (2022)’

De nieuwe Samsung-tablet is gelekt door Twitter-gebruiker SnoopyTech, die vaker informatie deelt over onaangekondigde Android-apparaten. Op de afbeelding (zie hieronder) zien we een redelijk standaard ontwerp, met een groot scherm en forse randen. De Tab A7 (2022) ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, die in 2020 verscheen.

Het display zou 10,4 inch groot zijn en een resolutie hebben van 1200 bij 2000 pixels. Op de achterkant zit één camera, vermoedelijk van 8 megapixel. Voorop zit er ook nog eentje van 5 megapixel om mee te videobellen. Volgens SnoopyTech draait de Samsung-tablet nog op Android 11, terwijl Android 12 al maanden beschikbaar is en we binnenkort Android 13 verwachten.

Render van de Samsung Galaxy Tab A7 (2022)

Omdat de Galaxy Tab A7 (2022) een goedkopere tablet is, zijn de specificaties niet zo denderend. Volgens het gerucht draait de tablet op een simpele Unisoc T618-processor met 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De accu is 7040 mAh groot, maar we weten niet of de tablet ondersteuning biedt voor snelladen.

Het is onduidelijk wanneer Samsung de 2022-versie van de Galaxy Tab A7 aangekondigd, en of ‘ie ook in Nederland wordt uitgebracht. Het apparaat moet 199 euro gaan kosten.

Nieuwe tablet: Nokia T10

Als je nu op zoek bent naar een betaalbare Android-tablet, dan is de Nokia T10 mogelijk interessant. Dit apparaat werd vorige week onthuld en ligt eind juli / begin augustus in de winkels voor 169 euro. De Nokia-tablet heeft vooral fijne software: je krijgt een kale versie van Android 12.

Bovendien belooft Nokia de T10 drie jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien én het apparaat naar Android 13 en 14 bij te werken. Ook handig: de tablet heeft een compact 8 inch-scherm en is daardoor erg handzaam. De specificaties zijn echter niet zo goed. Meer weten? Lees alles over de aankondiging van de Nokia T10.

