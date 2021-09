‘Samsung Galaxy Tab A8 gaat strijd aan met nieuwe Apple iPad’

Apple kondigde onlangs een veelzijdige, nieuwe instap-iPad aan. Samsung lijkt binnenkort een betaalbare rivaal op de markt te gaan brengen, in de vorm van de Galaxy Tab A8.

Renders Samsung Galaxy Tab A8 gelekt

Samsung komt binnenkort met een antwoord op Apples nieuwste iPad: de Samsung Galaxy Tab A8. Renders van de tablet lekten onlangs uit via 91Mobiles en bekende lekker OnLeaks. Op de renders zien we een hoekige tablet met relatief brede schermranden. Volgens het lek heeft het apparaat een 10,5 inch-scherm.

Aangezien de Samsung Galaxy Tab A8 een instap-tablet is, heeft het apparaat geen baanbrekende specificaties. Zo is er slechts 3 gigabyte werkgeheugen aanwezig, in combinatie met 32 gigabyte aan opslagruimte. De bron geeft echter aan dat de tablet straks in meerder varianten beschikbaar zal zijn.

De Galaxy Tab A8 is waarschijnlijk bedoeld voor internetten, het kijken van films en hier en daar een lichte game. Verwacht dus geen snelheidsmonster. In dat geval kun je beter kijken naar Samsungs duurdere tablets, zoals de Galaxy Tab S7.

Op de achterkant bevindt zich een 8 megapixel-camera voor het scannen van documenten of het vastleggen van een vlug kiekje. Aan de voorkant vinden we een 5 megapixel-lens, voor videobellen en tablet-selfies. De Tab A8 heeft zoals vanouds nog gewoon koptelefoon-ingang aan boord. Opladen gaat via de usb c-poort – daar kan Apple nog wat van leren.

Steeds minder Android-tablets op de markt

Een aantal jaar geleden was het Android-landschap erg uitgebreid als het om tablets ging. Iedere grote smartphone-fabrikant had minimaal één tablet op de markt. Dit is anno 2021 behoorlijk veranderd. Er zijn nog steeds een aantal Android-tablets in omloop, maar Apples iPad heerst met een enorme voorsprong.

Samsung geeft echter niet op: ieder jaar komt de Zuid-Koreaanse fabrikant met een aantal geüpgradede tablets. Naast de dure S-lijn is er ook de A-lijn, die bedoeld is voor mensen met een lager budget. Ben jij benieuwd naar de Galaxy Tab A8? Laat het ons vooral even weten in de reacties!

