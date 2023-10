Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) naar Nederland: dit zijn de prijzen

Samsung heeft aangekondigd dat de Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus naar Nederland komen. Ook maakte het bedrijf bekend wat de budgettablets gaan kosten. We nemen de prijzen met je door!

Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) naar Nederland

Vind je de Samsung Galaxy Tab S9 te duur en is ook de Galaxy Tab S9 FE je nog te prijzig? Dan hebben we goed nieuws: de Samsung Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus zijn vanaf 4 december in Nederland te koop. Daarmee krijgt de Galaxy Tab A8 uit 2021, met zijn 10,5 inch-scherm, dus twee opvolgers.

De gewone Tab A9 heeft echter een 8,7 inch-lcd-scherm en is daarmee één van de kleinste tablets van dit moment. De ververssnelheid bedraagt slechts 60Hz, waardoor het beeld minder vloeiend oogt dan dat van duurdere tablets. Het apparaat weegt 332 gram en draait op een MediaTek Helio G99-chip. Die is prima geschikt om te streamen en simpele spelletjes te spelen, maar het is geen heel snelle processor. Zware 3D-games kun je er niet op spelen.

De goedkoopste versie beschikt over 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Die heeft een adviesprijs van 179 euro. De 5G-variant, waar je dus een sim-kaart in kwijt kunt, kost minimaal 219 euro. Er zijn ook duurdere modellen met 8GB RAM en 128GB opslag. Met een micro-sd-kaartje kun je de opslag overigens eenvoudig uitbreiden.

Samsung Galaxy Tab A9 is een slagje groter

De échte opvolger van de Tab A8 is de Tab A9 Plus. Die heeft een 11 inch-scherm en bovendien een ververssnelheid van 90Hz. Daarmee oogt het beeld dus een stuk soepeler. Verder komen de specificaties grotendeels overeen met de normale A9. Zo heeft de tablet weer Dolby Atmos-luidsprekers, maar ook een snellere Snapdragon 695-chip.

Wel zijn de bezels van deze grotere versie aan alle kanten gelijk. Zijn kleinere broertje heeft aan de boven- en onderkant dikkere randen. Voor de ‘Plus’ verschijnt bovendien een losse toetsenbordcover, zodat je hem als laptopvervanger kunt gebruiken.

De instapversie kost 249 euro. Daarvoor krijg je weer 4GB RAM en 64GB opslag. Voor 299 euro koop je de variant waar een simkaartje in past. Wat het topmodel met 8GB RAM en 128GB opslag gaat kosten, is nog niet bekend.

Kleuren en software

Zoals gezegd zijn de Samsung Galaxy Tab A9 en A9 Plus vanaf 4 december te koop in Nederland. Je moet dus nog even geduld hebben. Beide tablets zijn verkrijgbaar in de kleuren grafiet, zilver en blauw.

De tablets draaien uit de doos op Android 13. Daar legt Samsung de eigen One UI-schil overheen. Hoelang je updates mag verwachten, is niet duidelijk. Vermoedelijk is dat minder lang dan duurdere apparaten van Samsung. Die ontvangen meestal vier nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingspatches.

