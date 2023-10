Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) officieel: budgettablet in twee maten

Samsung blijft maar met nieuwe tablets strooien. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft de Samsung Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus officieel aangekondigd in India. De budgetmodellen komen later waarschijnlijk ook naar Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) officieel

Vorige week kondigde Samsung al de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus aan. Dat zijn voordeligere versies van de dure Tab S9-tablets, maar goedkoop kun je ze zeker niet noemen. Voor de kleinere beurs lanceert Samsung nu de Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus. Dat zijn echte budgettablets met bescheiden specificaties. Ze volgen de Galaxy Tab A8 op, die in slechts één maat (10,5 inch) verscheen.

De gewone Galaxy Tab A9 heeft een kleiner 8,7 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels. De ververssnelheid bedraagt slechts 60Hz, waardoor het beeld een beetje kan haperen als je door je sociale media scrolt. Een MediaTek Helio G99-chip zorgt voor voldoende kracht als je geen loodzware games probeert te spelen. Er is minimaal 4GB RAM en 64GB opslagruimte aanwezig.

De accu heeft een capaciteit van 5100 mAh en laadt op met maximaal 15 Watt. Er is een 2 megapixel-selfiecamera aanwezig en een 8 megapixel-camera op de achterkant. De Tab A9 weegt slechts 366 gram. Aan de boven- en onderkant vinden we vrij dikke randen.

Wie een groter scherm wil, is aangewezen op de Galaxy Tab A9 Plus. Die beschikt over een 11 inch-lcd-display met een resolutie van 1900 bij 1200 pixels en een ververssnelheid van 90Hz. Daardoor oogt het beeld soepeler. In tegenstelling tot de normale Tab A9 heeft hij symmetrische randen.

De gebruikte chip, een Snapdragon 695, is ook ietsje sneller. Toch is het verschil niet wereldschokkend. De accu van de Tab A9 Plus heeft een capaciteit van 7020 mAh en laadt net zo snel op als de kleinere variant. De selfiecamera heeft een hogere resolutie van 5 megapixel en het apparaat weegt 510 gram.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijzen en beschikbaarheid

Zoals gezegd presenteerde Samsung de Galaxy Tab A9 en A9 Plus officieel in India. De goedkoopste variant van de Tab A9, met 4GB RAM en 64GB opslag, kost daar omgerekend zo’n 156 dollar. Voor het model met een simkaartslot, zodat je mobiel kunt internetten, zijn kopers 168 dollar kwijt. Van de Tab A9 Plus staat momenteel alleen een variant met 8GB RAM en 128GB opslag online. Die kost omgerekend 252 dollar.

Vermoedelijk komen de Tab A9 en Tab A9 Plus, die verkrijgbaar zijn in blauw, grijs en zilver, de komende weken of maanden ook naar Nederland. Wij betalen mogelijk wel iets meer voor de tablets. De Galaxy Tab A8 kost momenteel € 176,39.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws? Houd Android Planet dan in de gaten. Via onze app en nieuwsbrief praten we je bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: