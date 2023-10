Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) vs Tab A8: de 4 grootste verschillen

De Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus zijn de nieuwste budgettablets van Samsungs, maar hoe verschillen ze van de Tab A8? Tijd voor een vergelijking.

Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) vs Tab A8

Als je een betaalbare Android-tablet zoekt, kom je al snel uit bij de apparaten van Samsung. Met name de Galaxy Tab A8 is een populaire keuze, maar de tablet is alweer bijna twee jaar oud.

Daarom brengt Samsung binnenkort opvolgers uit in de vorm van de Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus. Dit zijn de belangrijkste verschillen én verbeteringen.

1. Scherm: kleiner en groter

De nieuwe Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus verschillen nogal van elkaar en hebben bijvoorbeeld een ander schermformaat. De Tab A9 is de compactere van de twee en heeft een 8,7 inch-display. De resolutie ligt op 1340 bij 800 pixels, wat niet geweldig is. Ook blijft de ververssnelheid steken op 60Hz.

De Galaxy Tab A9 Plus beschikt – zoals de naam al een beetje verklapt – over een groter scherm. Dit meet 11 inch en heeft een hogere ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor ogen beelden en animaties vloeiender, net als op de meeste Samsung-smartphones. Het display heeft verder een hogere resolutie van 1920 bij 1080 pixels.

De huidige Galaxy Tab A8 zit qua formaat tussen de Tab A9 en A9 Plus in. Het scherm is 10,5 inch groot en heeft een 60Hz-ververssnelheid en resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Op dit gebied is de Tab A9 Plus dus meer een echte opvolger voor de A8.

2. Snellere hardware

Een belangrijke verbetering van de Tab A9 (Plus) ten opzichte van de Tab A8 is de snellere processor. De huidige Samsung-budgettablet heeft een simpele Unisoc-chip. Die is snel genoeg om te internetten en films en series mee te streamen, maar minder geschikt voor zwaardere toepassingen.

De Galaxy Tab A9 heeft een Mediatek Helio G99-chip met minimaal 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Dit is zeker niet de snelste processor, maar wel eentje waarmee de tablet de komende tijd vooruit kan. Wil je de beste prestaties, dan moet je bij de Tab A9 Plus zijn. Dit apparaat heeft een Snapdragon 695-chip.

Dan de accu van de Samsung-tablets. De Galaxy Tab A9 Plus heeft een 7040 mAh-batterij, net als de Tab A8. De Tab A9 moet het met een kleinere 5100 mAh-accu doen, al is de tablet natuurlijk ook compacter. Hierdoor past er niet zo’n grote batterij in de behuizing. De drie Samsung-tablets laden allemaal op met maximaal 15 Watt.

De Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus draaien uit de doos op Android 13. Dat is ergens een beetje jammer, want Android 14 is inmiddels uit. Wel kun je bij de nieuwe tablets rekenen op een aantal jaar aan software-ondersteuning. Hoelang Samsung de apparaten updates geeft, is helaas niet helemaal duidelijk.

De Tab A8 draait ook op Android 13, maar heeft sinds de release al twee grote Android-upgrades gehad. Het is dan ook niet aannemelijk dat ‘ie nog wordt bijgewerkt naar Android 14. Haal je straks de Tab A9 en A9 Plus in huis, dan kun je wél op deze update rekenen.

4. De prijzen

De Samsung Galaxy Tab A9 en A9 Plus zijn vanaf 4 december verkrijgbaar. Het instapmodel (met wifi) heeft een adviesprijs van 179 euro, terwijl de LTE-variant 219 euro kost. De Tab A9 Plus heeft een instapprijs van 249 euro.

De 5G-versie gaat straks voor 299 euro over de toonbank. Omdat de Galaxy Tab A8 al een tijdje beschikbaar is, ligt de prijs lager. Op dit moment haal je de tablet voor € 175,- in huis.

