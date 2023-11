Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) volgende week in Nederland te koop

Samsungs nieuwste budgettablet zijn vanaf volgende week in Nederland te koop. De Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus volgen de Tab A8 op en zijn relatief betaalbaar.

Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) release in Nederland

De Samsung Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus zijn nu te pre-orderen in Nederland en liggen snel in de winkels. Android Planet ontdekte dat Samsung de tablets binnenkort uitlevert. Zo wordt op de website aangegeven dat de Tab A9 Plus vanaf 30 november wordt verzonden. De goedkopere Tab A9 is vanaf 6 december leverbaar.

Andere (web)winkels, zoals Bol, Coolblue en MediaMarkt noemen daarentegen een releasedatum van 11 december. Omdat van de Tab A9 en Tab A9 Plus zowel een wifi- als LTE-versie verschijnen en je kan kiezen uit 64 of 128GB aan opslagruimte, lopen de prijzen nogal uiteen. Dit zijn ze op een rijtje:

Samsung Galaxy Tab A9 (wifi, 64GB): 179 euro

Samsung Galaxy Tab A9 (wifi, 128GB): 229 euro

Samsung Galaxy Tab A9 (LTE, 64GB): 219 euro

Samsung Galaxy Tab A9 (LTE, 128GB): 269 euro

Samsung Galaxy Tab A9 Plus (wifi, 64GB): 249 euro

Samsung Galaxy Tab A9 Plus (wifi, 128GB): 299 euro

Samsung Galaxy Tab A9 Plus (LTE, 128GB): 299 euro

Samsung Galaxy Tab A9 Plus (LTE, 128GB): 349 euro

De nieuwe Samsung-tablets zien er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit, maar verschillen wel degelijk van elkaar. Zo heeft de Galaxy Tab A9 een relatief compact 8,7 inch-scherm, terwijl je bij de Tab A9 Plus een 11 inch-display krijgt. Het scherm van de Plus is bovendien scherper en heeft een hogere ververssnelheid van 90Hz.

Specificaties van de Tab A9 (Plus)

Ook onder de motorkap zijn duidelijke verschillen te vinden. Zo draait de reguliere Tab A9 op een simpele MediaTek Helio G99-processor, maar heeft de Plus-tablet een snellere Snapdragon 695-chip. Het instapmodel beschikt standaard over 4GB aan werkgeheugen, de Tab A9 Plus heeft het dubbele.

Beide tablets hebben achterop een enkele camera van 8 megapixel. Bij de Tab A9 Plus zit voorop een 5 megapixel-camera voor selfies en videogesprekken, maar de goedkopere A9 moet het met slechts 2 megapixel doen. Door de grotere behuizing is er bij de Plus meer plek voor de accu: de capaciteit bedraagt 7040 mAh. De batterij van de A9 is 5100 mAh groot. Opladen gaat bij beide apparaten met maximaal 15 Watt.

De tablets draaien uit de doos op Android 13 met de bekende One UI-software van Samsung. De fabrikant meldt op zijn website dat de Tab A9 en Tab A9 Plus tenminste tot januari 2029 worden ondersteund met updates. Dat is lang, al weten we niet welke Android-versie-updates de tablets in de toekomst krijgen.

