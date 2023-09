‘Samsung Galaxy Tab A9: goedkope tablet wordt veel sneller’

Samsung werkt aan een nieuwe budgettablet en die wordt waarschijnlijk een stuk sneller dan zijn voorgangers. Dit weten we over de hardware van de Galaxy Tab A9.

‘Samsung Galaxy Tab A9 krijgt nieuwe processor’

Het is geen geheim dat Samsung van plan is om een nieuwe betaalbare tablet uit te brengen, maar over de specificaties van het apparaat is maar weinig bekend. Nu weten we welke processor er in de tablet zit. Het zou gaan om de MediaTek Helio G99-chip, die vaker wordt gebruikt in Android-tablets. Hij zit bijvoorbeeld ook in de Xiaomi Redmi Pad en Lenovo Tab P11 (2022).

De processor is inmiddels ruim een jaar oud en richt zich specifiek op gaming. Dat betekent dat de Galaxy Tab A9 waarschijnlijk aanzienlijk krachtiger is dan de huidige budgettablets van Samsung. De Galaxy Tab A8 (uit 2021) heeft een relatief langzame Unisoc-processor en de Tab A7 Lite beschikt over een simpele en oude MediaTek-chip.

Door een eerder lek weten we ook dat de nieuwe Samsung-tablet een 5100 mAh-accu krijgt en kan snelladen met 15 Watt. Verder lijkt de tablet een 8,7 inch-scherm te krijgen, waarmee ‘ie compacter is dan Galaxy Tab A8 en even groot als de Galaxy Tab A7 Lite. Daardoor houdt het apparaat makkelijker vast, maar heb je een minder groot display voor je games, films en series. Het apparaat draait uit de doos op Android 13, terwijl versie 14 voor de deur staat.

Aankondiging lijkt aanstaande

Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung de Galaxy Tab A9 presenteert. De verwachting was dat het bedrijf de IFA 2023-technologiebeurs, die ieder jaar in Berlijn plaatsvindt, zou aangrijpen om de tablet te onthullen. Een aankondiging bleef echter uit. Samsung komt naar verluidt binnenkort ook met de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus.

