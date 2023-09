Specificaties bekend: Samsung Galaxy Tab A9 staat te vroeg online

De Samsung Galaxy Tab A9 wordt de volgende betaalbare tablet van Samsung. Tot recent speculeerden we enkel over de hardware, maar nu zijn er definitieve specificaties uitgelekt.

‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy Tab A9’

De Galaxy Tab A-serie van Samsung is al jaren een toegankelijke en populaire lijn voor consumenten die niet veel uit willen geven aan een tablet. En hoewel eerder dit jaar de duurdere Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra al verschenen, laten de Tab A9 en Tab A9 Plus nog even op zich wachten.

Samsung heeft de Tab A9-serie nog niet officieel aangekondigd, maar geruchten over de tablets gaan al een tijdje rond op het internet. De website The Tech Outlook spotte de Tab A9 op een bijzondere plek: de Google Play Console. Daar is de Samsung Galaxy Tab A9 – samen met een lijst met specificaties – te vroeg gepubliceerd.

Uit de lijst kunnen we opmaken dat de Galaxy Tab A9 voorzien is van een Helio G99-chip van MediaTek. Deze richt zich op gaming en entertainment en is een stuk vlotter dan chips uit eerdere Tab A-modellen. Er is 4GB aan werkgeheugen aan boord, wat multitasken prima mogelijk maakt. Daarnaast ondersteunt de tablet waarschijnlijk 4G-connectiviteit voor mobiel internet.

Naast interne hardware is er ook een afbeelding bij de lijst geplaatst. Daarmee krijgen we een idee van het schermontwerp van de Tab A9. Het scherm heeft in verticale stand een dikkere boven- en onderkant, waar ook de selfiecamera in is verwerkt. Verder heeft het scherm een resolutie van 1340 bij 800 pixels, een pixeldichtheid van 213 ppi en we verwachten een grootte van 8,7 inch.

Software en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab A9 draait op Android 13. Dat is momenteel nog het nieuwste besturingssysteem van Google, maar Android 14 komt er snel aan. Hoeveel grote software-updates de A9 zal krijgen, is nog onbekend. Zijn voorganger kreeg tot nu toe twee nieuwe Android-versies.

