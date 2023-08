‘Samsung presenteert betaalbare Galaxy Tab A9 op IFA 2023’

Verschillende Samsung Galaxy Tab A9-specificaties zijn verschenen via een keuringsinstantie. Het lijkt erop dat de betaalbare tablet binnenkort wordt onthuld, mogelijk tijdens IFA 2023.

Gerucht: Samsung Galaxy Tab A9-specificaties bekend

De nog onaangekondigde Samsung Galaxy Tab A9 is verschenen bij keuringsinstantie FCC. Daardoor zijn er verschillende specificaties van de betaalbare tablet bekend. Zo weten we de accu een capaciteit heeft van 5100 mAh en kan opladen met maximaal 15 Watt. Er is ondersteuning aanwezig voor 5G, wifi, gps en bluetooth, terwijl micro-sd-geheugenkaartjes ook in de tablet passen.

Het apparaat meet 210,7 bij 124,7 millimeter en daarmee lijkt het erop dat ‘ie een scherm van 8,7 inch krijgt, net zoals de Galaxy Tab A7 Lite. De Tab A8, die sinds eind 2021 verkrijgbaar is, heeft daarentegen een beduidend groter scherm van 10,5 inch.

Op een schematische afbeelding van de achterzijde is te zien dat er een enkele camera aanwezig is. Aan de rechterkant zien we de aan/uit-button en volumeknoppen. Een usb c-poort en koptelefoonaansluiting zijn aanwezig op de onderzijde. Het is onduidelijk of de Tab A9 een vingerafdrukscanner heeft.

We gaan er vanuit dat Samsung de tablet levert met Android 13. Overige specificaties zijn nog niet bekend, maar we denken dat de hardware niet heel krachtig is. De Galaxy Tab A8 beschikt over een full hd-scherm, simpele processor en minimaal 3GB RAM en 32GB opslag.

Nog meer Samsung-tablets in de pijplijn

Onlangs werd de Galaxy Tab S9-serie gepresenteerd, maar Samsung heeft nog meer voor ons in petto. Eerder verschenen al renders van de Galaxy Tab S9 FE en FE Plus. Die tablets worden uitgerust met schermen van 10,9 en 12,4 inch, een Exynos 1380-chip van Samsung zelf en meerdere camera’s.

Wanneer de Tab S9 FE-tablets worden gepresenteerd is nog de vraag, maar in de wandelgangen wordt gesproken over een release in september of oktober. De Tab A9 zou zijn opwachting weleens kunnen maken tijdens IFA 2023. Deze technologiebeurs vindt plaats vanaf 1 september en Samsung liet eerder al weten daar ook aanwezig te zijn.

