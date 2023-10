Samsung Galaxy Tab A9 vs Galaxy Tab A9 Plus: de 5 grootste verschillen

Samsung brengt binnenkort twee nieuwe tablets naar Nederland die in naam op elkaar lijken, maar toch best anders zijn. In deze Samsung Galaxy Tab A9 vs Tab A9 Plus-vergelijking nemen we de verschillen met je door.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab A9 vs Galaxy Tab A9 Plus

De Samsung Galaxy Tab A8 is nog altijd een populaire tablet. Dat is ook wel logisch, want hij biedt een compleet pakket voor een relatief lage prijs. Vanaf 4 december brengt Samsung zijn opvolgers uit in Nederland. Meervoud inderdaad, want het zijn er twee. In deze Samsung Galaxy Tab A9 vs Galaxy Tab A9 Plus-vergelijking stippen we de belangrijkste verschillen aan.

1. Twee formaten

De Galaxy Tab A8 heeft een 10,5 inch-scherm. Wie denkt met de normale Tab A9 een ongeveer net zo grote vervanger te kopen, komt bedrogen uit. Die tablet heeft immers een kleiner 8,7 inch-lcd-display. Dat heeft bovendien dikke randen aan de boven- en onderzijde, terwijl de A8 symmetrisch is. De resolutie is met 1340 bij 800 pixels ook duidelijk lager.

Nee, wie een soortgelijke tablet als de Tab A8 wil, komt uit bij de Tab A9 Plus. Die heeft juist een iets groter 11 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Bovendien zijn de randen bij dit model wel aan alle kanten net zo dik. Daarnaast biedt het apparaat een ververssnelheid van 90Hz, waardoor het beeld soepeler oogt. De kleinere Tab A9 blijft steken op 60Hz.

2. Verschillende processoren

De Samsung Galaxy Tab A9 draait op een simpele MediaTek Helio G99-chip. Dat is een niet al te rap beestje, gericht op simpele taken als streamen en browsen. Veel zwaardere klusjes moet je hem niet voorschotelen. Dat kan met de Tab A9 Plus wél, want die heeft een Snapdragon 695-chip aan boord.

Daarmee kun je ook de meeste games spelen en eens een fotootje bewerken. Echte snelheidsmonsters zijn dit allebei niet. Daarvoor kun je beter naar de Galaxy Tab S9-serie kijken, maar die tablets zijn flink duurder.

Beide varianten verschijnen in meerdere versies: met 4GB RAM en 64GB opslag of met 8GB RAM en 128GB opslag. Vervolgens kies je nog uit modellen met alleen wifi of wifi én de mogelijkheid om een simkaartje te gebruiken. Zo kun je onderweg internetten via 5G.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Plus heeft betere speakers en camera’s

Dat de Tab A9 Plus een iets duurdere tablet is, merk je ook aan de randzaken. Zo heeft hij vier speakers in plaats van twee, waardoor het geluid beter klinkt. Daarnaast beschikt de selfiecamera over een resolutie van 5 megapixel, tegenover 2 megapixel op de normale A9.

4. Laptopvervanger of niet?

Wil je je tablet ook als laptopvervanger gebruiken? Dan moet je wel voor de Samsung Galaxy A9 Plus gaan. Samsung brengt alleen voor deze tablet een bijpassende toetsenbordcover uit. Eerlijk gezegd is de normale Tab A9 ook gewoon te klein om echt op te kunnen werken. Dat is meer een tablet voor op de bank.

5. Prijs

Alle waar naar zijn geld, dus de Galaxy Tab A9 is uiteraard het goedkoopst. Voor de variant met 4GB RAM en 64GB opslag ben je straks 179 euro kwijt. De 5G-versie kost 219 euro. De Galaxy Tab A9 Plus kost minimaal 249 euro. Wie een simkaartje wil gebruiken betaalt 299 euro.

Ga jij voor de Tab A9 of de Tab A9 Plus? Laat het weten in de reacties! Download dan direct ook even onze app en nieuwsbrief of volg ons op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: