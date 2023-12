‘Nieuwe robuuste tablet van Samsung is in de maak’

Samsung heeft de merknaam voor de Galaxy Tab Active 5 Pro geregistreerd. Het is een robuuste tablet die tegen barre omstandigheden kan. Lees hier wat we over de nieuwe tablet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro gelekt

Het lijkt erop dat Samsung binnenkort met een nieuwe rugged tablet op de markt komt. Het gaat waarschijnlijk om de opvolger van de Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro: een tablet met flinke randen, waarmee hij tegen een flinken stoten en vallen bestand is.

De vermeende Tab Active 5 Pro verscheen in een FCC-registratie. Dat is een instantie uit de Verenigde Staten dat certificaten uitgeeft voor allerlei elektronica, voordat het daadwerkelijk verkocht mag worden.

Het model in de FCC-registratie is een tablet zonder 5G, al verwachten we dat hij ook met 5G zal verschijnen. Dit wifi-model is voorzien van 128GB aan opslagruimte, een poort voor een micro-sd-kaart en de tablet laadt de batterij van 10000 mAh met 15 watt op. Daarnaast wordt de Tab Active 5 Pro geleverd met een speciale S-Pen.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Verder is het type wifi op de deze Galaxy Tab Wifi 6E, wat voor een razendsnelle internetverbinding zorgt. En om gebruikers te verzekeren dat de tablet écht robuust is, verwachten we een IP68-certificering voor stof- en waterdichtheid en MIL-STD-810G-militaire schokbestendigheid.

Op basis van deze registratie lijkt het erop dat de tablet uitkomt met Android 14 en de One UI 6-schil. Dat is de nieuwste software van het moment die ook draait op toptablets als de Tab S9-serie. Wat nog niet bekend is, zijn specificaties als de processor, de schermgrootte, het werkgeheugen en de camera’s.

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro was voorzien van een Snapdragon 778G-chip, 6GB aan werkgeheugen en een batterij van 7600 mAh. Aan de voorzijde van de tablet was een 8 megapixel-camera verwerkt en achterop eentje van 13 megapixel. De Active 4 Pro kwam ook met drie grote Android-updates in de toekomst.

Meer robuuste Androids

Samsung is niet de enige fabrikant die zulke robuuste en sterke apparaten maakt. Ook Gigaset waagt zich hieraan met de Gigaset GX6. En ken je CAT, van de grote graafmachines? Ook zijn bieden sterke smartphones, waaronder de CAT S75, die we uitgebreid hebben getest. Lees er alles over in onze diepgaande review.