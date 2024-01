‘Stevige Samsung-tablet op komst: renders en specificaties gelekt’

Gelekte afbeeldingen laten een nieuwe, stevige tablet van Samsung zien. Ook zijn de meeste specificaties nu bekend. Lees hier meer!

Bekijk de Samsung Galaxy Tab Active 5-renders

Samsung maakt de stijlvolle Galaxy Tab S- en Tab A-tablets, maar verkoopt ook stevige apparaten met een robuuste behuizing. Het bedrijf heeft een nieuwe rugged tablet op de planning staan, zo verklapt MSPowerUser. De website deelt officiële renders van de Samsung Galaxy Tab Active 5 en beschikt ook over specificaties.

Zoals je op de beelden kan zien, is de Galaxy Tab Active 5 een nogal lompe tablet met een opvallend design. Aan de voorkant zien we een scherm met dikke randen en fysieke knopjes onderaan. Deze knoppen vervangen de digitale home- multitask- en terug-knoppen die op ieder Android-apparaat te vinden zijn. De achterkant heeft een stevige afwerking, met bovenaan een enkele camera en led-flitser.

Het lcd-scherm, dat 8 inch groot zou zijn, wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 5. Ook kan de tablet tegen stof en water door de IP68-certificatie en heeft ‘ie zelfs een militaire MIL-STD-810H-certificaat. Hierdoor kan de Galaxy Tab Active 5 wel tegen een stootje, wat bijvoorbeeld handig is bij zware beroepen in de bouw. De resolutie van het scherm zou 1920 bij 1200 pixels zijn.

Bij de Galaxy Tab Active 5 zou ook een S Pen zitten, die tevens stof- en waterbestendig is. Het apparaat heeft verder een usb-c-poort, koptelefoonaansluiting, Dolby Atmos-speakers, gezichtsherkenning en een vingerafdrukscanner. Ook is er een programmeerbare knop, die je zelf koppelt aan een actie.

Verwachte specificaties

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy Tab Active 5 zit een octacore-processor, waarbij het waarschijnlijk gaat om de Exynos 1380. Deze chip is behoorlijk krachtig en zit ook in de Galaxy A54. Samsung zou hier 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte bij prikken. De batterij heeft naar verluidt een capaciteit van 5050 mAh en is verwisselbaar.

Op cameragebied moet je bij Android-tablets nooit veel verwachten, en dat geldt ook voor de Tab Active 5. Op de achterkant zit een enkele 13 megapixel-lens, terwijl er ook nog een 5 megapixel-frontcamera is. Opvallend is dat de tablet volgens de informatie op Android 12 draait. Deze Android-versie is inmiddels ruim twee jaar oud.

We weten niet wanneer de Samsung Galaxy Tab Active 5 wordt aangekondigd en in de winkels ligt. Zijn voorganger, de Galaxy Tab Active 4 Pro, werd in oktober 2022 uitgebracht met een adviesprijs van 829 euro.

