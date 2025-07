‘Samsung brengt binnenkort deze betaalbare tablet uit’

Samsung zou binnenkort weer een Lite-tablet willen uitbrengen. De eerste specificaties van de Galaxy Tab S10 Lite zijn nu gelekt.

’Samsung Galaxy Tab S10 Lite gelekt’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, werkt Samsung aan een nieuwe betaalbare tablet. Het apparaat zou de Galaxy Tab S10 Lite heten en beschikken over bescheiden specificaties. Samsung brengt al een tijdje Lite-tablets uit, zoals de Tab S6 (2024) van vorig jaar. De Galaxy Tab S10 Plus en Tab S10 Ultra zijn daarentegen relatief duur.

De Tab S10 Lite moet dus het goedkopere broertje worden van deze tablets. Website 91Mobiles deelt een aantal specificaties van het apparaat. Zo zou de Galaxy Tab S10 Lite een accu hebben van zo’n 8000 mAh. Daarmee is de batterij groter dan die van bijvoorbeeld de Tab S6 Lite, al zijn er ook tablets met een nog grotere accu.

Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi Redmi Pad 2 en Oppo Pad SE, die respectievelijk over een 9000 en 9340 mAh-batterij beschikken. De Samsung-tablet kan snelladen met maximaal 45 watt en zou op Android 15 met One UI 7 draaien. De Tab S10 Lite kan daarnaast overweg met de S Pen, de stylus van Samsung.

Omdat de Tab S10 Lite een goedkopere tablet is, zit onder de motorkap een oudere chip. Dit is mogelijk de Exynos 1380-processor, die we kennen van de Samsung Galaxy A54 en Galaxy A35. Hier prikt Samsung naar verluidt 6GB aan werkgeheugen bij, maar we weten niet hoeveel opslag de Tab S10 Lite heeft.

Betaalbare Samsung-tablets

Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung de Galaxy Tab S10 Lite uit de doeken doet. Ook de prijs is onbekend. De Tab S6 Lite van vorig jaar werd uitgebracht met een adviesprijs van 399 euro, maar kost momenteel nog € 184,-. Zodra er meer bekend is over de aankondiging en prijs, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

De goedkoopste Samsung-tablets van dit moment zijn de Galaxy Tab A9 en Tab A9 Lite. Het instapmodel kost iets meer dan 100 euro. De Tab A9 Plus is daarentegen een paar tientjes duurder, maar ook een stuk beter. Zoals je in onze Galaxy Tab A9 Plus review kan lezen, heeft de tablet een prima scherm, luxe ontwerp en redelijk vlotte hardware.

