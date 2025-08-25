Samsung Galaxy Tab S10 Lite officieel: alle specs en meer

De Samsung Galaxy Tab S10 Lite is onthuld. Het is een betaalbare tablet, met volledige waterdichtheid en een S-Pen inbegrepen.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite officieel vanaf 399 euro

Het regent nieuwe Samsung-producten. Na de lancering van de Galaxy A17-smartphone en Buds 3 FE-oordopjes brengt de fabrikant nu een nieuwe budgettablet op de markt. De Samsung Galaxy Tab S10 Lite is de opvolger van de Galaxy Tab S6 Lite uit 2024. Prijzen beginnen bij 399 euro en vanaf 5 september is ‘ie te koop.

Zoals de naam doet vermoeden, haal je met de Tab S10 Lite geen krachtige gamingtablet in huis, maar juist een apparaat voor alledaagse bezigheden. Met zijn scherm van 10,9 inch moet de tablet dan ook vooral geschikt zijn voor het browsen op internet en sociale media. De Exynos 1380-chip kennen we uit oudere Samsung-telefoons en hij kan zulke taken en simpele games prima aan.

De tablet heeft standaard 6GB aan werkgeheugen, met 128GB aan opslagruimte. Meer nodig? Dan is er ook een 8/256GB-variant. Er is een wifi-model en een 4G-versie waarmee je verbindt met mobiel internet. De batterij van 8000 mAh moet het dagen volhouden op een lading; handig voor tijdens het reizen of als je hem thuis laat rondslingeren in de woonkamer.

De tablet heeft verder stereospeakers, een bescheiden 8 megapixel-camera achterop en een 5 megapixel-selfiecamera. Daardoor ontgrendel je de tablet ook met gezichtsherkenning. Alles zit verwerkt in een dunne aluminum behuizing, die IP68 stof- en waterdicht is. De tablet heeft een S-Pen inbegrepen, voor het maken van schetsen en notities. De Samsung Galaxy Tab S10 Lite draait uit de doos op Android 15.

Prijs en beschikbaarheid

Zoals gezegd komen er verschillende modellen van de Tab S10 Lite uit. De prijzen zijn als volgt:

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128GB – Wifi: 399 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128GB – Wifi en LTE: 459 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8/256GB – Wifi: 469 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8/256GB – Wifi en LTE: 529 euro

Meer weten over Android-tablets? Bekijk ons overzicht van de beste modellen van dit moment.