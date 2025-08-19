Samsung Galaxy Tab S10 Lite volledig gelekt: nieuwe budgettablet

Samsungs aankomende budgettablet is volledig gelekt. Hierdoor weten we nu alles over de specificaties, features en meer van de Samsung Galaxy Tab S10 Lite.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab S10 Lite volledig gelekt

Dat Samsung binnenkort de Galaxy Tab S10 Lite aankondigt, komt niet uit de lucht vallen. De nieuwe tablet dook al eens op in geruchten en nu is ‘ie volledig gelekt. De betrouwbare website WinFuture deelt afbeeldingen, specificaties en prijzen van de Tab S10 Lite.

De Tab S10 Lite lijkt op eerdere tablets van Samsung. Het apparaat beschikt over een 10,9 inch-scherm, met nogal dikke randen. Het display zou een resolutie van 2112 bij 1320 pixels en ververssnelheid van 90Hz hebben. Beelden moet hierdoor scherp en vloeiend ogen.

Het apparaat is slechts 6,6 millimeter dik en daarmee nog iets dunner dan de Galaxy Tab A9 Lite (6,9 millimeter), die al een tijdje te koop is. De nieuwe tablet kan daarnaast overweg met de S Pen, zodat je bijvoorbeeld aantekeningen kan maken in de notities-app van Samsung.

WinFuture meldt verder dat de Galaxy Tab S10 Lite uit de doos op Android 15 draait, en dus niet het nieuwere Android 16. Samsung gebruikt uiteraard zijn eigen One UI 7-software om functies toe te voegen en zou de S10 Lite zeven jaar lang ondersteunen met updates. Dat is netjes voor een ‘instaptablet’.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet de snelste hardware

Dat de Galaxy Tab S10 Lite een goedkopere Samsung-tablet is, merk je vooral aan de interne hardware. Onder de motorkap zit hoogstwaarschijnlijk een Exynos 1380-processor. Deze chip is ouder en kennen we van budgetsmartphones van Samsung. Denk aan de Galaxy A54 uit 2023 en de Galaxy A35 die begin vorig jaar is uitgebracht.

Samsung stopt hier 6 of 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslag bij, afhankelijk van welke versie je kiest. Het bedrijf lanceert ook modellen met ondersteuning voor 5G, zodat je onderweg kan internetten. De accu is naar verluidt 8000 mAh groot en kan snelladen met 25 watt.

Het instapmodel van de Galaxy Tab S10 Lite, met 6GB RAM en 128GB opslag, zou 399,99 euro kosten. Voor de versie met 8/256GB geheugen ben je straks 469,99 euro kwijt. De instapversie met 5G-ondersteuning heeft een adviesprijs van 459,99 euro, de variant met 5G én meer geheugen kost 529,99 euro.